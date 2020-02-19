 Lojistik şirketleri e-ticaret atağında - Ekonomist

Lojistik şirketleri e-ticaret atağında

Şubat 19, 2020 0 Yorum 77 Okunma
Lojistik şirketleri e-ticaret atağında

Artan rekabet koşulları ve teknolojinin yaygınlaşması lojistik sektöründe iş yapış şekillerinin değişmesine neden oluyor.

İhracat ve ithalattaki son gelişmeler nedeniyle kan kaybeden lojistik sektörü çözümü e-ticaret yatırımlarında buldu.

Son dönemde hızla büyüyen e-ticaret sektörü lojistik pazarının önemli oyuncuları için itici güç oldu.

Aras Holding ve Ekol Lojistik gibi şirketler e-ticaret için yeni markalar yaratırken, pek çok lojistik şirketi de e-ticarete yönelik yatırım yapmaya başladı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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