Lojistik şirketleri e-ticaret atağında - Ekonomist

Lojistik şirketleri e-ticaret atağında
Artan rekabet koşulları ve teknolojinin yaygınlaşması lojistik sektöründe iş yapış şekillerinin değişmesine neden oluyor.
İhracat ve ithalattaki son gelişmeler nedeniyle kan kaybeden lojistik sektörü çözümü e-ticaret yatırımlarında buldu.
Son dönemde hızla büyüyen e-ticaret sektörü lojistik pazarının önemli oyuncuları için itici güç oldu.
Aras Holding ve Ekol Lojistik gibi şirketler e-ticaret için yeni markalar yaratırken, pek çok lojistik şirketi de e-ticarete yönelik yatırım yapmaya başladı.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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