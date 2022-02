ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin Olimpiyatları bitmeden Rusya’nın Ukrayna’yı işgale başlayabileceğini söyledi. Sullivan, Rusların Ukrayna’ya önce hava ve füze saldırıları yapıp ardından kara operasyonuyla işgali sürdürmesini beklediklerini belirtti.

ABD’LİLERE UKRAYNA’DAN ÇIKMA ÇAĞRISI

Sullivan, Ukrayna’da işgalin her an başlayabileceğini, Amerikalıların derhal ülkeyi terk etmesi gerektiğini ve işgal durumunda tahliye operasyonu yapmayacaklarını söyledi.

Bugün Rusya-Ukrayna gerilimi ile ilgili yapılan diğer açıklamalar şöyle:

İngiltere Savunma Bakanı: Rusya Ukrayna’yı her an işgal edebilecek durumda

İngiltere Savunma Bakanı Wallace, Rus askerlerinin nizamının, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin “her an” gerçekleşebileceği yönündeki ABD’nin değerlendirmesini doğruladığını söyledi.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rus askerlerinin nizamının, Rusya‘nın Ukrayna‘yı işgalinin “her an” gerçekleşebileceği yönündeki ABD’nin değerlendirmesini doğruladığını ancak son diplomasi adımlarının gerginliği azaltmaya yardımcı olacağını umduğunu söyledi. Wallace, Moskova’da Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşmesinin ardından İngiliz Büyükelçiliğinde basın toplantısı düzenledi.

Rus Bakan ile yapıcı ve samimi bir görüşme yaptığını kaydeden Wallace, Rusya’nın NATO‘ya sunduğu anlaşma taslağını, NATO’nun buna cevabını, Minsk Anlaşmasının uygulanması gibi konuları detaylarıyla ele aldıklarını söyledi.

‘ŞOYGU UKRAYNA’YI İŞGAL ETMEYECEKLERİNE DAİR GÜVENCE VERDİ’

Ukrayna’nın işgalinin, hem Ukrayna hem Rusya hem de Avrupa’nın güvenliği açısından neden olabileceği trajik sonuçlar konusunda net olduğunu ifade eden Wallace, Rus Bakan’ın kendisine Ukrayna’yı işgal etmeyeceklerine dair güvence verdiğini aktardı.

Wallace, “NATO’nun bir savunma ittifakından daha fazlası olduğu” yönündeki algıları ele almak için “güven artırıcı önlemlere” de baktıklarını belirtti.

‘100 BİNİN RUS KUVVETİN NİZAMI…’

Wallace, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin “her an başlayabileceği” yönündeki sözlerinin hatırlatılıp, kendi değerlendirilmesinin sorulması üzerine, “Hem Belarus hem de Ukrayna’daki 100 binin üzerindeki Rus kuvvetinin nizamı, açıkçası bu büyüklükteki bir kuvvete bir dizi eylemde bulunma yeteneği veriyor, buna her an komşu bir ülkeyi işgal etmek de dahil.” diye konuştu.

NATO’nun bir işgalin “trajik sonuçları” olacağını açıkça belirttiğini ve gerginliği azaltmak için ellerinden gelen her yolu deneyeceklerini ifade eden Wallace, o yüzden de Moskova’yı ziyaret ettiğini aktardı.

Görüşmesinin Rusya’yla ilişkilerde “daha iyi bir atmosfere” yol açtığına inandığını belirten İngiliz Bakan, “Rus hükümetinden Ukrayna’yı işgal etme niyetlerinin olmadığını açıkça duydum, ayrıca bazı endişelerini dinledim.” dedi.

Dün İngiliz Dışişleri Bakanı Liz Truss ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov arasında gerçekleşen ve Lavrov’un mevkidaşını argümanlarına “sağır” olmakla suçladığı gergin görüşme de sorulan Wallace, kendisinin görüşmesinde “kesinlikle sağırlık veya körlük olmadığını” söyledi.

Wallace, “Biz Savunma Bakanlarıyız, çatışmada olanların sonuçlarının sorumluluğunu taşıyoruz. Ben ve Genelkurmay Başkanı, silahlı kuvvetlerden sorumluyuz ve herhangi bir şey ters giderse nihai bedeli ödeyenler biz oluruz. Bu profesyonel Rus ordusunda da farklı değil.” dedi.

Bu yüzden sorunları çözmenin ikisin de çıkarına olduğunu kaydeden İngiliz Bakan, görüşmenin “gerilimi düşürmeye katkıda bulunduğunu umduğunu”, ancak “ikisi arasında hala alınacak önemli bir yol olduğunu” söyledi.

Japonya vatandaşlarından Ukrayna’yı terk etmelerini istedi

Japonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilim üzerine, Ukrayna’daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri uyarısında bulundu.

Bakanlığın açıklamasında, “(Rusya-Ukrayna gerilimi) Gidişatın hızlı şekilde kötüleşebileceğine yönelik giderek artan bir ihtimal bulunuyor.” ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna’ya yönelik seyahat uyarısının en üst seviyeye çekildiği bildirilen açıklamada, Japon vatandaşlarına, derhal bu ülkeden ayrılmaları ve “amacına bakılmaksızın” bu ülkeye seyahatten kaçınmaları tavsiye edildi.

Açıklamada, Ukrayna’ya sınır ülke olan Belarus’ta düzenlenen Rusya-Belarus ortak tatbikatına atıf yapıldı ve Rusya’ya ait askeri gemilerin Karadeniz’de seyrettiği anımsatıldı.

İngiltere, vatandaşlarından Ukrayna’ya seyahat etmemelerini istedi

İngiltere, vatandaşlarından Ukrayna’ya seyahat etmemelerini ve oradaki vatandaşlarından da ülkeden ayrılmalarını talep etti.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Ukrayna’ya seyahat tavsiyesinin güncellediği belirtildi. İngiliz vatandaşlarına Ukrayna’ya seyahat etmemeleri tavsiye edilen açıklamada, “Şu anda Ukrayna’da bulunan İngiliz vatandaşları da ticari araçlar halen varken ayrılmalı.” denildi. Açıklamada, Rus kuvvetlerinin Ukrayna sınırlarına yığılmasının askeri harekat tehdidini artırdığı ve bu nedenle fazla büyükelçilik personeli geri çekme kararı alındığı ifade edildi. İngiltere’nin açıklaması, ABD Başkanı Joe Biden’ın tüm ABD vatandaşlarının Ukrayna’yı terk etmeye çağırmasından bir gün sonra geldi.

İsrail, Ukrayna’daki diplomatlarını ve ailelerini ülkeden çıkarma kararı aldı

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilim üzerine Ukrayna’daki diplomatlarını ve ailelerini bu ülkeden tahliye etmeye karar verdiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Ukrayna‘da kötüleşen durum” nedeniyle büyükelçilik çalışanları ve ailelerinin tahliyesine karar verildiği belirtildi. Bakanlık ayrıca, Ukrayna’ya seyahat etmeyi planlayan İsraillilere bundan kaçınmaları uyarısında bulundu. Ukrayna’da ikamet eden İsraillilerin de ülkede kalmaya devam etme hususunu yeniden gözden geçirmelerini isteyen Bakanlık, vatandaşlarına her halükarda sıcak noktalarda bulunmamalarını tavsiye etti.

Güney Kore, vatandaşlarından Ukrayna’ya seyahat etmemelerini talep etti

Güney Kore, Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilim üzerine Ukrayna’ya seyahat edilmemesini ve oradaki vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi. Newsweek sitesinin haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’daki vatandaşlarını derhal ülkeyi terk etmeleri konusunda uyardı. Aynı zamanda Bakanlık, Ukrayna’ya seyahat etmeyi planlayanlardan da seyahatlerini iptal etmelerini istedi. Bakanlık, Ukrayna’daki vatandaşlarından mevcut uçuşlar aracılığıyla derhal güvenli üçüncü ülkelere veya Güney Kore’ye tahliye edilmelerini istedi.

Yetkililer, büyükelçilik personeli de dahil olmak üzere Ukrayna’da en az 341 Güney Koreli bulunduğunu bildirdi.