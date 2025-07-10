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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına Burhanettin Duran atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına Prof. Dr. Burhanettin Duran atandı.

10 Temmuz 2025 | 00:11
Son Güncellenme: 10 Temmuz 2025 | 00:46
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına Burhanettin Duran atandı

Fahrettin Altun'un yerine göreve gelen Duran, Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Fahrettin Altun ise Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı olarak atandı.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu’na atandı. 
  • İletişim Başkanlığına ise Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran getirildi.
  •  Karar ile birlikte ayrıca Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu’na İkinci Başkan olarak Muhammet Ecevit Carti atandı. 
  • Kurul üyeliklerine ise, Dilek Ertürk, Fatma Çınar, Erol Gökdöl, Melahat Demir Aydın, Selma Öztürk Pınar, Tayyip Uçar, Evren Başar, Ömer Çelen ve Selami Açan atandı.

Karara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Prof. Dr. Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevini şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunarım. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Rabbim vatanımıza ve milletimize hayırlı hizmetlerde bulunmayı nasip etsin." ifadelerini kullandı.

BURHANETTİN DURAN KİMDİR?

Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde Burhanettin Duran'ın biyografisine ilişkin şu bilgiler yer alıyor:

  • Doğum Tarihi: 01 Ocak 1970.
  • Doğum Yeri: Adapazarı, Sakarya, Türkiye.
  • Medeni Durumu: Evli, 3 çocuk babası.
  • Bildiği Yabancı Diller: İngilizce
  • Göreve Başlama Tarihi: 20 Mayıs 2024
Eğitim/Akademik Unvan
ProfesörUluslararası İlişkiler, 2013 -
DoçentSiyasal Hayat ve Kurumlar, 2006
DoktoraSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Bilkent Üniversitesi,2001
LisansSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Boğaziçi Üniversitesi,1993

Görevleri:

2018 Ekim  Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi

2022-2024  Öğretim Üyesi, Uluslararası İlişkiler, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

2017-2022  Öğretim Üyesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İbn Haldun Üniversitesi

2015-2017  Öğretim Üyesi, Uluslararası İlişkiler, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

2014-2024  Genel Koordinatör, SETA

2013-2014  Genel Koordinatör, SETA, İstanbul

2010-2011  Misafir Öğretim Üyesi, George Mason Üniversitesi

2009-2015  Bölüm Başkanı, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İstanbul Şehir Üniversitesi

2006-2009  Bölüm Başkanı, Uluslararası ilişkiler, Sakarya Üniversitesi

2001-2006  Öğretim Üyesi, Uluslararası ilişkiler, Sakarya Üniversitesi

1993–2001  Araştırma Görevlisi, Kamu Yönetimi Bölümü, Sakarya Üniversitesi

Akademik Çalışmaları

Değişik kitap ve dergilerde Türk dış politikası, Türk siyasi hayatı, Avrupa, Ortadoğu’da dönüşüm ve siyaset, demokrasi, sivil toplum, Türk düşünce tarihi ve İslamcılık konularını işleyen Türkçe ve İngilizce makaleleri bulunan Duran’ın 19. Dönem Parlamento Tarihi (3 cilt) başlıklı kitabı yayımlanmıştır. Makaleleri Middle Eastern Studies, Journal of Muslim Minority Affairs, Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, Insight Turkey, the Muslim World, Euro Agenda, Perceptions, Orient, Liberal Düşünce, Muhafazakar Düşünce, Demokrasi Platformu, Hece, Bilgi ve Sivil Toplum dergilerinde yayınlanmıştır. Türk Dış Politikası Yıllığı (2009-2023) editörleri arasındadır.

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