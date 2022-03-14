ABD’li yetkililer, Rusya’nın Çin’den Ukrayna’daki savaş için askeri teçhizat ve ekonomik destek istediğini iddia etti.

ABD’li basın kuruluşlarının aktardığı habere göre ABD’li yetkililer Rusya’nın Çin’den askeri teçhizat ve ekonomik yardım istediğini söyledi. Times ve The Post, ABD’li yetkililerin Rusya’nın talep ettiği silah türleri hakkında herhangi bir ek bilgi vermediğini duyurdu. CNN’de ise istenen askeri teçhizatlar arasında insansız hava araçları olduğu iddia edildi.

ÇİN SÖZCÜSÜNDEN YANIT VAR

Çin’in ABD Büyükelçiliği sözcüsü Liu Pengyu ise CNN’e Rusya’nın Çin’den yardım istediğini “bunu hiç duymadığını” söyledi. Pengyu CNN’e verdiği demeçte, “Çin, Ukrayna’daki durumla ilgili derin endişe ve üzüntü içinde. Durumun hafifleyeceğini ve barışın erken bir tarihte geri geleceğini içtenlikle umuyoruz” dedi. Liu şunları söyledi: “Şu anda yüksek öncelik, gergin durumun tırmanmasını ve hatta kontrolden çıkmasını önlemek. Çin, azami itidal ve büyük bir insani krizi önlemek için çağrıda bulunuyor.”

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan CNN’den Dana Bash’e Pazar günü yaptığı açıklamada, yönetimin Çin’in Rusya’ya yardım sağlama olasılığı konusunda endişeli olduğunu söyledi. Sullivan, “Çin’in Rusya’ya herhangi bir destek sağlayıp sağlamadığını görmek için yakından izliyoruz” dedi.

Sullivan “Hiçbir ülkenin Rusya’nın ekonomik kayıplarını tazmin etmeye çalışmasını hoş görmeyeceğimizi ve buna izin vermeyeceğimizi Pekin’e ilettik” dedi. Sullivan böyle bir durumda Çin’e karşı yaptırım hazırlığında olup olmadıklarına ilişkin soruya ise yanıt vermedi.