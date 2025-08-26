Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli mi?

Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere toplam 3 bin 500 yeni personel alımı yapacağını duyurdu. Alımlar, sözleşmeli pozisyonlarda gerçekleştirilecek. Başvurular 15 Ağustos tarihine kadar başvurular alınmıştı.
Adalet Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan iki ayrı ilanla, çeşitli branşlarda toplam 5 bin sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. İlanlara göre, personel alımı Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) bünyesinde gerçekleştirilecek.
İki Ayrı İlanda Kadro Dağılımı
Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere, toplam bin 500 sözleşmeli zabıt katibi alımı yapılacak.
Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü CTE bünyesinde ise toplam 3 bin 500 sözleşmeli personel alınacak.
Alımı yapılacak 3 bin 500 personelin kadro dağılımı şu şekildedir:
İnfaz ve Koruma Memuru: 3.172
Hemşire: 91
Teknisyen: 52
Destek Personeli (Şoför): 100
Destek Personeli (Aşçı): 29
Destek Personeli (Kaloriferci): 2
Destek Personeli (Hasta Bakıcı): 30
Destek Personeli (Hizmetli): 24
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adalet Bakanlığı tarafından yapılan personel alımı başvurularının tamamlanmasının ardından, şimdi binlerce aday sözlü mülakat ve uygulama sınavı sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Adalet Bakanlığı’nın daha önceki alım takvimleri incelendiğinde, sonuçların genellikle başvuru sürecinin tamamlanmasından sonra 1 ila 2 ay içinde ilan edildiği görülüyor. Bu bilgi ışığında, 2025 alımları için sonuçların Eylül ayının ilk haftalarında açıklanması bekleniyor.
SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sonuçlara Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü (pgm.adalet.gov.tr) adresi üzerinden erişebilecek. Ayrıca T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle e-Devlet kapısı üzerinden de sorgulama yapılabilecek.
Sınav ve Başvuru Şartları
5 bin kişilik alım süreci, ilgili komisyonlarca yapılacak uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre belirlenecek. Adayların başvuru yapabilmesi için, 2024 yılı KPSS'den en az 70 puan almış olması gerekiyor. Bu şartı sağlayan, lisans mezunları KPSSP3, ön lisans mezunları KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları ise KPSSP94 puan türünden başvuru yapabilecek.