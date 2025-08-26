Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli mi?

Adalet Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan iki ayrı ilanla, çeşitli branşlarda toplam 5 bin sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. İlanlara göre, personel alımı Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) bünyesinde gerçekleştirilecek.

İki Ayrı İlanda Kadro Dağılımı

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere, toplam bin 500 sözleşmeli zabıt katibi alımı yapılacak.

Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü CTE bünyesinde ise toplam 3 bin 500 sözleşmeli personel alınacak.

Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere toplam 3 bin 500 yeni personel alımı yapacağını duyurdu. Alımlar, sözleşmeli pozisyonlarda gerçekleştirilecek.

Alımı yapılacak 3 bin 500 personelin kadro dağılımı şu şekildedir:

İnfaz ve Koruma Memuru: 3.172

Hemşire: 91

Teknisyen: 52

Destek Personeli (Şoför): 100

Destek Personeli (Aşçı): 29

Destek Personeli (Kaloriferci): 2

Destek Personeli (Hasta Bakıcı): 30

Destek Personeli (Hizmetli): 24