ARA
DOLAR
34,31
0,17%
DOLAR
EURO
37,10
-0,17%
EURO
GRAM ALTIN
3030,64
0,61%
GRAM ALTIN
BIST 100
8908,47
0,40%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Adana Kozan'da 5 büyüklüğünde deprem: Yerlikaya'dan açıklama

Adana Kozan'da 5 büyüklüğünde deprem: Yerlikaya'dan açıklama

Adana'nın Kozan ilçesinde saat 20.07'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

27 Ekim 2024 | 20:32
Son Güncellenme: 27 Ekim 2024 | 20:57
Adana Kozan'da 5 büyüklüğünde deprem: Yerlikaya'dan açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.07'de merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesinde olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 20,13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Adana'nın yanı sıra Osmaniye, Gaziantep ve Kayseri'de de hissedilen sarsıntının ardından bazı vatandaşlar sokağa çıktı.
Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, AA muhabirine, "İlimizde şu an için bir olumsuzluk yok, taramalarımız sürüyor." ifadesini kullandı.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: Adana’nın’ın Kozan ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Şu ana kadar olumsuz bir durum olmamakla birlikte, il müdürlüğü ekiplerimiz saha çalışmasına başladılar. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Ege'deki depremle ilgili Naci Görür'den değerlendirme
Ege'deki depremle ilgili Naci Görür'den değerlendirme
0
  • ALTIN GRAM - TL 3030,64 0,61%
  • ALTIN ONS 2747,85 0,43%
  • BIST 100 8908,47 0,4%
  • DOLAR/JAPON YENI 152,312 0,324%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38925 0,27066%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 97,25 0,6729%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,3063 0,1746%
  • EURO/DOLAR 1,0798 -0,2812%
  • EURO/TURK LIRASI 37,0963 -0,1746%
  • STERLIN/DOLAR 1,29618 -0,09904%
Borsa Haberleri
İbrahim Erdemoğlu anlattı: 2,3 milyar $’lık yatırımla yüzde 50 büyüyeceğiz
Piyasaları yeni haftada neler bekliyor? Gözler S&P'nin Türkiye kararında
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 5 şirket
Borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (21-25 Ekim 2024)
KARDEMİR'den "Sizing Block" açıklaması
Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık performans
Şişecam’dan (SISE) ICRON hisseleri hakkında açıklama
BİM'den (BIMAS) geri alım açıklaması
Doğuş Otomotiv (DOAS) bilanço tarihini duyurdu
Anadolu Efes'ten sermaye tavanı artırımı kararı
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (21-24 Ekim 2024)
Coca Cola (CCOLA) bilanço tarihi belli oldu
24 Ekim borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 4 şirket
Tofaş'tan Rekabet Kurumu kararına ilişkin açıklama
GERİ
İLERİ
İbrahim Erdemoğlu anlattı: 2,3 milyar $’lık yatırımla yüzde 50 büyüyeceğiz
Piyasaları yeni haftada neler bekliyor? Gözler S&P'nin Türkiye kararında
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 5 şirket
Borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (21-25 Ekim 2024)
KARDEMİR'den "Sizing Block" açıklaması
Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık performans
Şişecam’dan (SISE) ICRON hisseleri hakkında açıklama
BİM'den (BIMAS) geri alım açıklaması
Doğuş Otomotiv (DOAS) bilanço tarihini duyurdu
Anadolu Efes'ten sermaye tavanı artırımı kararı
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (21-24 Ekim 2024)
Coca Cola (CCOLA) bilanço tarihi belli oldu
24 Ekim borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 4 şirket
Tofaş'tan Rekabet Kurumu kararına ilişkin açıklama
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL