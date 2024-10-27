Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.07'de merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesinde olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 20,13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Adana'nın yanı sıra Osmaniye, Gaziantep ve Kayseri'de de hissedilen sarsıntının ardından bazı vatandaşlar sokağa çıktı.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, AA muhabirine, "İlimizde şu an için bir olumsuzluk yok, taramalarımız sürüyor." ifadesini kullandı.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: Adana’nın’ın Kozan ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Şu ana kadar olumsuz bir durum olmamakla birlikte, il müdürlüğü ekiplerimiz saha çalışmasına başladılar. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.