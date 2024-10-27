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Ege'deki depremle ilgili Naci Görür'den değerlendirme

AFAD verilerine göre saat 17.56'da, Ege Denizi'nde merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 9,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Depremde herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı. Depremle ilgili Prof. Dr. Naci Görür de bir değerlendirme yaptı.

27 Ekim 2024 | 20:19
Son Güncellenme: 27 Ekim 2024 | 20:24
Ege'deki depremle ilgili Naci Görür'den değerlendirme

Prof. Dr. Naci Görür, deprem sonrası sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada harita paylaşarak "Yaklaşık 1 s önce Edremit Körfezinde, Midilli Adası’nın kuzeyinde 4,3 deprem oldu. Bu deprem körfezi kuzeyden sınırlayan fayla, muhtemele aynı sisteme bağlı fay zonunda oldu. Bu zon aynı zabanda KAF ile ilgili, sevgiyle" dedi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Deprem sonrası Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ege Denizi'nde meydana gelen deprem ile alakalı olarak ilgili birimlerimize şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar intikal etmemiştir. Tarama faaliyetlerimiz, takibimiz devam etmektedir" ifadesini kullanmıştı.

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