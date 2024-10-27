Ege'deki depremle ilgili Naci Görür'den değerlendirme

Prof. Dr. Naci Görür, deprem sonrası sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada harita paylaşarak "Yaklaşık 1 s önce Edremit Körfezinde, Midilli Adası’nın kuzeyinde 4,3 deprem oldu. Bu deprem körfezi kuzeyden sınırlayan fayla, muhtemele aynı sisteme bağlı fay zonunda oldu. Bu zon aynı zabanda KAF ile ilgili, sevgiyle" dedi.

Yaklaşık 1 s önce Edremit Körfezinde, Midilli Adası’nın kuzeyinde 4,3 deprem oldu. Bu deprem körfezi kuzeyden sınırlayan fayla, muhtemele aynı sisteme bağlı fay zonunda oldu. Bu zon aynı zabanda KAF ile ilgili, sevgiyle. pic.twitter.com/BDkaMwhjzn — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) October 27, 2024

VALİLİK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Deprem sonrası Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ege Denizi'nde meydana gelen deprem ile alakalı olarak ilgili birimlerimize şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar intikal etmemiştir. Tarama faaliyetlerimiz, takibimiz devam etmektedir" ifadesini kullanmıştı.