Adli Tıp Kurumu personel alımı başvuru nasıl yapılır? 2025 ATK personel alımı başvuru tarihleri ne zaman?

Adli Tıp Kurumu (ATK), çeşitli kadrolarda görevlendirilmek üzere 155 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Resmî Gazete’de yayımlanan ilana göre başvurular, belirtilen tarihler arasında elektronik ortamda alınacak.

ADLİ TIP KURUMU PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 10:00'da başlayıp, 26 Ağustos 2025 Salı günü saat 23:59 itibarıyla sona erecek.

2025 ATK PERSONEL BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adli Tıp Kurumu'na personel alımı için başvurular, tamamen dijital ortamda gerçekleştirilecek. Adaylar, başvurularını yalnızca e-Devlet üzerinden yapabilecek.

Başvuru süreci şöyle işleyecek:

Adaylar, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya doğrudan Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden giriş yapacak.

Başvuru tarih aralığında, e-Devlet'te aktif hale gelecek olan başvuru ekranı kullanılacak.

Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Ayrıca, adayların her bir pozisyon için yalnızca bir başvuru yapma hakkı bulunuyor.

ADLİ TIP KURUMU PERSONEL ALIMI BAŞVURU BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Son başvuru günü olan 26 Ağustos 2025 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak, İnfaz ve Koruma Memuru pozisyonu için merkezi sınavın (KPSS-2024) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1994 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.) İnfaz ve Koruma Memuru pozisyonuna başvurup, puan sıralaması sonucu sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların boy-kilo ölçümleri sözlü sınav tarihinde yapılacaktır. Gerekli boy-kilo şartını sağlayamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak,

g) Son başvuru tarihi itibarıyla başvurulan pozisyon için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.