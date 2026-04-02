AJet'ten 2. yılına özel kampanya var

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AJet, 31 Mart 2024'te gerçekleştirdiği ilk uçuşunun ikinci yılını özel bir kampanyayla kutluyor. Bu kapsamda şirketin ikinci yılına özel kampanyayla tüm yurt içi hatlarda biletler yüzde 20 indirimle satışa sunuldu.

Yurt içinde 39 noktaya sefer yapan AJet'in ikinci yıl kampanyası, sonbahardan kışa uzanan geniş bir tarih aralığında seyahatleri şimdiden planlama fırsatı sunuyor. İndirimli biletler, bugün saat 11.00'den yarın saat 23.59'a kadar satışta olacak. Biletler, 21 Eylül-31 Aralık tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek. Kampanya kapsamında "Basic" biletlerin yanı sıra, "Flex" ve "Premium" bilet çeşitlerinde de yüzde 20 indirim uygulanacak. Biletler, yalnızca AJet mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.