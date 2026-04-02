"Bu yıl ihracatta dalgalı bir seyir söz konusu"

Mart ayı dış ticaret verileri Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe'nin katılımıyla Van Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda açıklandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, burada yaptığı konuşmada, dünyanın 2020 yılı başında patlak veren Kovid-19 krizinden bu yana gerçekten taşların yerinde oturmadığı, fay hatlarının sürekli büyük sarsıntılar geçirdiği bir dönemden geçtiğini söyledi.

Bolat, son 5 yılın en önemli ekonomik olumsuzluk etkisi olan yüksek enflasyonun dünyanın başındaki en büyük sıkıntılardan biri olduğunu belirterek, "Ekonomiler devam etmek zorunda, insanlar yiyip içmek, hayatını idame ettirmek durumundalar, üretim şartları çalışmak durumunda. Bu atmosferde hayat devam ediyor." diye konuştu.

İhracatın ve ithalatın ekonomik dinamizmin en önemli unsurlarından olduğunu kaydeden Bolat, "Biz de Ticaret Bakanlığı olarak her vesileyle ihracatımızı artırmaya, ithalatımızı makul düzeylerde tutmaya gayret ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, sıcak savaşlar, enerji savaşları ve ticaret savaşlarının gelişmeleri olumsuz etkilemekte olduğuna işaret ederek, "Dünya Ticaret Örgütü, dünya ticaretinin patronu konumunda. Mart ayındaki 2026 raporuna göre geçen yıl yüzde 4,6 oranında artan küresel ticaret hacminin bu yıl yüzde 1,9'a gerilemesi tahmin edilmekte. OECD'nin mart raporuna göre 2025 yılında yüzde 3,3 büyüyen dünya ekonomisi bu yıl için yüzde 2,9 ancak büyüyebilecek tahmini yapılmakta." diye konuştu.

"Enerji, doğal gaz, petrol, madeni yağlar, gübre ve petrokimya ürünleri noktasında arz sorunumuz yok"

Ticaret Bakanı Bolat, Hürmüz Boğazı'ndan dünya petrolünün yüzde 20'si ve dünya doğal gazının yüzde 20'sinin geçtiğini anımsatarak, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla başta enerji ürünleri ve petrokimya ürünleri olmak üzere ciddi olumsuz etkiler meydana getirdiğini dile getirdi.

Körfez ülkelerine yönelik bir ay boyunca Türkiye'nin de ihracatında yüzde 40'lık bir azalış gerçekleştiğini aktaran Bolat, "Hükümetimiz bu olumsuz etkileri bertaraf etmek üzere yoğun bir çaba içinde. Enerji, doğal gaz, petrol, madeni yağlar, gübre ve petrokimya ürünleri noktasında arz sorunumuz yok. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın kaynak çeşitlendirme politikaları sayesinde stoklarımız yeterli düzeyde." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, dünyanın birçok ülkesinde ister batıda, ister doğuda, kuzeyde, güneyde benzin istasyonlarında, akaryakıt istasyonlarında kuyrukların görüldüğünü ifade ederek, "Fiyatların ABD de dahil olmak üzere 2-3 kat arttığını görüyoruz." diye konuştu.

"Bu yıl ihracatta dalgalı bir seyir söz konusu"

Bakan Ömer Bolat, mart ayında mal ihracatının 21 milyar 900 milyon dolar olduğunu belirterek, bunun geçen yılın mart ayına kıyasla yaklaşık 1,5 milyar dolarlık bir azalışa tekabül ettiğini söyledi.

Savaş şartları, uzun bayram tatilleri ve takvim etkisinin de ihracata olumsuz etkisinin olduğuna işaret eden Bolat, "Böyle olduğunda özellikle ihracat yönünden olumsuz etkileniyor. İşlenmiş ürünler olarak altın ihracatında da 350 milyon dolarlık bir azalma var." dedi.

Bolat, bu yıl ihracatta dalgalı bir seyrin söz konusu olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ocak ayında yaklaşık 800 milyon dolar azalış oldu. Şubat ayında 300 milyon dolar artış oldu. Şimdi mart ayında 1,5 milyar dolar bir gerileme oldu. Ama nisan ayında 23 Nisan resmi tatili dışında bir tatilimiz olmayacak. Biz bu açığı nisan ayında kapatacağız ama sonra mayıs ayı gelecek. Uzun bir 9 günlük Kurban Bayramı tatili ufukta gözüküyor. Orada da ihracatta geçen yıl mayıs ayında rekor kırmıştık. Haziran ayında da onu telafi edeceğiz. Bu şekilde dalgalı seyir devam edecek."

"Avrupa Birliği yine Türkiye'nin en güçlü dış ticaret partneri olarak öne çıktı"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ocak-mart ayındaki ihracatta yüzde 3,1'lik bir azalış olduğunu ifade ederek, "Bunun da toplamı yaklaşık 2 milyar dolar oldu. Nisan ayında bunu aşacağız ve tekrar yıllık bazda artıya geçmiş olacağız." dedi.

Mart ayı itibarıyla ihracatın ithalatı karşılamasının yüzde 73,4 olduğuna dikkati çeken Bolat, "Yüzde 70'in üstü bizim için her zaman rahatlatıcı bir orandır. Türkiye olarak dış ticaret dengemiz de yıllıklandırılmışta 98 milyar dolar civarındadır."

Bolat, ihracatta en çok artış gösteren ürünlerin savunma sanayi ürünleri olduğunu kaydederek, "Ocak-mart döneminde yaklaşık 500 milyon dolar arttı. İthalatımızda en çok artış gösteren ilk 3 ayda 1,7 milyar dolarla kıymetli ve yarı kıymetli taşlar oldu." diye konuştu.

Türkiye'nin ilk üç aydaki ihracatında birinci sırada Almanya, ikinci sırada ABD, üçüncü sırada İngiltere, dördüncü sırada İtalya ve beşinci sırada Fransa'nın olduğunu aktararak, "Avrupa Birliği yine Türkiye'nin en güçlü dış ticaret partneri olarak öne çıktı. İhracatımızda 28,3 milyar dolar ilk üç ayda gerçekleşti. Türkiye, AB ile ticarette 1,4 milyar dolar fazla kazanmış oldu." diyerek sözlerini tamamladı.