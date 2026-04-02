TBMM Genel Kurulunda, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 3 maddesi daha kabul edildi. Söz konusu düzenlemeye yeni bir ÖTV istisnası eklenmiş oldu.
1 Engelli bireylere ÖTV istisnası uygulanacak
Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, engel oranı yüzde 40 ve üzeri olan ortopedik engellilerden ortopedik engelleri nedeniyle hakkında sürücü belgesi alamayacağına karar verilen engelli bireylere de Kanun kapsamında belirlenen taşıtların ilk iktisabında 10 yılda bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV istisnası uygulanacak.
2 Hangi araçlar satın alınabilecek?
1 Ocak 2026 itibarıyla, ÖTV ve MTV’den muaf şekilde satın alınabilecek otomobillerde motor silindir hacmine bakılmayacak; ancak aracın tüm vergiler dahil fiyatının 2 milyon 873 bin 900 TL’yi aşmaması ve yüzde 40 yerlilik şartını sağlaması gerekecek.
3 Araçların belirli bir süre satışı yasak
Muafiyet, engellilik oranı yüzde 90 ve üzeri olan vatandaşlara tanınırken, bu kapsamda alınan araçların belirli bir süre satışı da kısıtlanıyor. Mevcut düzenlemeyle birlikte ortopedik engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayan ve engel oranı yüzde 40 ve üzeri olan kişiler de ÖTV’siz araç satın alabilecek.
4 Hangi araçlar satın alınabilecek?
Düzenleme kapsamında belirlenen şartlar doğrultusunda, en az yüzde 40 yerlilik oranını karşılayan araçlar ise şu şekilde sıralanıyor:
- Togg T10X ve T10F,
- Fiat Egea Sedan ve Egea Cross,
- Renault Clio,
- Megane Sedan ve Duster,
- Toyota Corolla,
- Corolla Hybrid ve C-HR,
- Hyundai i20 ve Bayon.