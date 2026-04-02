Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faizler yükselecek mi, sabit mi kalacak?

Nisan ayına girilmesiyle birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı takvimi gündemin üst sıralarına yerleşti. Ekonominin yönü açısından kritik öneme sahip nisan ayı PPK toplantısının tarihi ve faiz kararının açıklanacağı gün, piyasalar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın bir sonraki toplantı tarihi 22 Nisan 2026 tarihinde gerçekleşecek. Alınacak faiz kararının saat 14.00’te kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
Tahminler ne yönde?
ABD-İsrail–İran geriliminin etkisiyle ekonomistler arasında faiz tahminlerine ilişkin görüş ayrılığı oluştu. Bir kesim faizlerin değişmeyeceğini düşünürken, diğerleri sınırlı bir artış ihtimaline dikkat çekiyor.