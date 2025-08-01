ARA
AJet'ten yeni hat: İlk seferini yaptı

AJet, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İsviçre'nin Cenevre şehrine ilk direkt seferini yaptı.

01 Ağustos 2025 | 12:45
Son Güncellenme: 01 Ağustos 2025 | 13:03
AJet'ten yeni hat: İlk seferini yaptı

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, düzenlenen ilk sefer için İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Töreninin ardından hareket eden uçak, yaklaşık 3 saat 10 dakika süren yolculuğun ardından Cenevre Cointrin Havalimanı'na indi.

İlk etapta pazartesi, perşembe, cuma ve pazar yapılacak seferlerin 1 Ekim'den itibaren her gün karşılıklı düzenlenmesi planlanıyor.

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Cenevre'ye direkt uçuşlar ise çarşamba ve cumartesi olmak üzere haftada 2 gün yapılacak.

Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya ile Kuzey Afrika'da uçuş ağını kararlılıkla genişleten şirketin yeni hattının iki ülke arasındaki diplomatik temaslara, turizm ve ticaret hacmine katkı sağlaması hedefleniyor.


