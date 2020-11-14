Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, “3 şehir hastanesine 1,1 milyar dolar yatırdık, 2 bin 402 yatağı hayata geçirdik.” ifadelerini kullandı.

Akfen İnşaat’tan yapılan açıklamaya göre, Akfen İnşaat tarafından Kamu-Özel İşbirliği (PPP) modeliyle yapımı tamamlanan Tekirdağ İsmail Fethi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı.

Akın, Isparta, Eskişehir ve Tekirdağ Şehir Hastaneleri ile yaklaşık 1,1 milyar dolarlık yatırımla 2 bin 402 yatak kapasitesine sahip 3 hastaneyi hayata geçirdiklerini belirterek, “Milletimizin dünya standartlarında sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanmasına vesile olmaktan dolayı mutluyuz.” ifadelerini kullandı.

Tören sonrasında yaptığı konuşmada, Isparta ve Eskişehir Şehir Hastaneleri’nin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi’ni de tamamlayarak hizmete hazır hale getirmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Akın, “İmzamızı attığımız toplam 1,1 milyar dolarlık bu 3 şehir hastanesinde 2 bin 402 yatağı hayata geçirerek milletimizin dünya standartlarında sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanmasına vesile olmaktan dolayı mutluyuz.” değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık Bakanlığı tarafından hastanelere yönelik olarak sürekli ölçümü gerçekleştirilen Sağlıkta Kalite Standartları anketlerinde Akfen İnşaat’ın yapımını üstlendiği Eskişehir ve Isparta Şehir Hastaneleri’nin ilk iki sırada yer aldığına kaydeden Akın, “Bu yüksek memnuniyeti Tekirdağ Şehir Hastanesi’nde de devam ettireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Tekirdağ Şehir Hastanesi’nin inşa edildiği Kamu- Özel İşbirliği modeline de değinen Akın, şunları kaydetti:

“Ülkemize kısa zamanda çağ atlatan dev yatırımların önünü açarak vatandaşlarımızın hayat kalitesini artıran PPP projeleri uzun yıllardır tüm dünyada başarıyla uygulanan bir finans modeli olarak öne çıkıyor. Türkiye’nin de son yıllarda içine girdiği yatırım atağında büyük katkısı olan PPP modelinin önünü tıkayacak tartışmalarla zaman kaybedilmesi yerine, sözleşmelerin günümüz şartlarına göre uyumlu olarak sadeleştirilerek yeni yatırımlara devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum.”