Alman sitenin haberi: Türkiye’deki don Nutella fiyatlarını etkiler mi?

Avrupa’da şekerleme üreticileri, zaten yüksek seyreden kakao fiyatlarına ek olarak, fındık maliyetlerindeki artış nedeniyle yeni bir maliyet baskısıyla karşı karşıya.

DW'ye göre dünyanın en büyük fındık üreticisi olan Türkiye’de yaşanan bu don olayı, hasadı ciddi biçimde etkiledi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) haziran ayı verileri, 2025 yılı üretiminin yaklaşık 750 bin ton yerine 520 bin ton olacağını söylüyor. Uluslararası Sert Kabuklu ve Kuru Meyve Konseyi (INC), donun üretimi yaklaşık yüzde 22 azalttığını, bunun da yaklaşık 167 bin tonluk kayba denk geldiğini bildirdi. Türkiye’nin 2022 hasadından elde kalan yaklaşık 150 bin tonluk stokun bu açığın bir kısmını kapatacağı belirtiliyor.

Nisan ayından bu yana fındık fiyatları yüzde 35’ten fazla artış gösterdi. Türkiye’de fındık vadeli işlem fiyatları zaman zaman kilo başına 200 lirayı aşarken, uluslararası piyasalarda 10 dolar seviyelerine ulaşabileceği öngörülüyor.

DW'nin haberine göre bu gelişmeler, başta Nutella olmak üzere fındık oranı yüksek çikolata ürünleri ve unlu mamullerin fiyatlarının artmasına neden olabilir. Nutella’nın üreticisi Ferrero’nun dünya fındık üretiminin yaklaşık dörtte birini kullandığı belirtiliyor. Ürün formülasyonunda fındığın payı yüzde 13 civarında. Bu nispeten düşük bir oran gibi değerlendirilse de fiyat artışlarının maliyetlere doğrudan yansıyabileceği ifade ediliyor.

Arz kesintisi beklemiyor

Ferrero, DW’ye yaptığı açıklamada, tedarik stratejilerinin farklı ülkelerden kaynak sağlama üzerine kurulu olduğunu, bu nedenle ürünlerinde arz kesintisi beklemediklerini bildirdi.

Şirket, fındık tedarikini Türkiye’nin yanı sıra İtalya, Şili ve ABD’den de gerçekleştiriyor.

Üreticiler, Türkiye’ye bağımlılığı azaltmak amacıyla Şili, Gürcistan ve ABD gibi alternatif tedarikçilere yönelse de bu ülkelerin üretim miktarlarının Türkiye’nin çok altında altında. Öte yandan özellikle ABD fındığının tat açısından farklılık gösterdiği söyleniyor.