Amatör balıkçı Antalya açıklarında görüntüledi

Olta balıkçılığı yapan Alper Uslu, Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Side açıklarında bir balinayı görüntüledi

11 Ağustos 2025 | 13:22
Son Güncellenme: 11 Ağustos 2025 | 13:23
Amatör balıkçı Antalya açıklarında görüntüledi

Uslu, bölgede yaklaşık 1 aydır orkinos sürülerinin av vermeye başladığını belirterek, "Biz de bunları takip edip sportif şekilde avlayarak sosyal medyada paylaşıyoruz. Bugün yine Side’den 10 mil açıkta bir balinaya rast geldik. İlk başta emin olamadık, yaklaşınca balina olduğunu gördük" dedi.

Yaklaşık 15 metre uzunluğunda ve İspermeçet cinsi olduğunu belirttiği balinayla daha önce de karşılaştıklarını anlatan Uslu, "O zaman iki taneydiler. Bu kez yalnızdı. Muhtemelen sürüden ayrılmıştı ya da üreme mevsimi değildi. Bildiğim kadarıyla plankton yani mikroorganizmalarla beslenen bir tür. Bize herhangi bir zararı dokunmadı. Fazla yaklaşmayarak rahatsız etmemeye özen gösterdik. Yaklaşık 50 metre mesafeden çekim yaptık. Tam batarken kuyruğunu göstererek derin mavilere daldı" diye konuştu.

Amatör balıkçı Antalya açıklarında görüntüledi-1

