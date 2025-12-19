Antalya Golf Kulübü ve PGA UK iş birliği uzatıldı

Antalya Golf Kulübü ve PGA UK İş Birliği, Türkiye’de Tek Yetkili PGA Kurumu Olarak 2035’e Kadar Uzatıldı

Antalya Golf Kulübü, PGA UK ile uzun süredir devam eden iş birliğinin yenilendiğini ve hâlihazırda yürütmekte olduğu PGA National Türkiye temsilciliğini 2035 yılı sonuna kadar Türkiye’deki tek yetkili PGA kurumu olarak sürdüreceğini duyurdu.

İlk olarak Ekim 2006 tarihinde başlayan bu iş birliği, Antalya Golf Kulübünün dünya genelindeki golfçüler için üst düzey bir destinasyon olma konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Anlaşma; Akkanat Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yasin Akkanat ve PGA UK Ticari Direktörü Richard Baker tarafından imzalanırken, PGA İcra Kurulu Başkanı Robert Maxfield de törende hazır bulunarak iş birliğinin stratejik önemine vurgu yaptı. Törende ayrıca Sirene Belek Hotel Genel Müdürü Ercan Çek, Kempinski Hotel The Dome Belek Genel Müdürü Amit Sharma, Antalya Golf Kulübü Genel Müdürü İzzet Kondak ve Akkanat Holding Turizm Grubu Satış & Pazarlama Direktörü Volkan Çavuşoğlu yer aldı.

Yatırımlar ve Gelecek Vizyonu

Anlaşmaya ilişkin değerlendirmede bulunan Yasin Akkanat, PGA National Türkiye çatısı altında yürütülen yatırımların yalnızca golf sahalarıyla sınırlı olmadığını vurgulayarak; yeni PGA National Golf Academy Türkiye ile birlikte eğitim, performans ve oyuncu gelişimi alanında uluslararası standartlarda bütüncül bir yapı oluşturulduğunu ifade etti. Bu gelişimin önemli bir parçası olarak Antalya Golf Kulübü, dünyaca ünlü Titleist markasını bünyesine katarak Türkiye’deki resmî distribütörü olmuş; böylece akademi bünyesindeki sporcuların ve öğrencilerin en üst seviye ekipman ve hizmetlerden faydalanması sağlanmıştır. Akkanat ayrıca, Sirene Belek Hotel’de tamamlanan kapsamlı renovasyonlar ile Kempinski Hotel The Dome Belek’te hayata geçirilen yeni konaklama yatırımlarının, Belek bölgesini golf ve konaklama alanında dünya standartlarının üzerine taşıma vizyonunun temel yapı taşları olduğunu belirtti.

PGA UK İş Geliştirme Direktörü Richard Barker ise şöyle konuştu: “Antalya Golf Club ile PGA National Türkiye olarak iş birliğimizi sürdürmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu tesis, bir PGA Markalı Tesisten beklediğimiz tüm standartları istikrarlı şekilde karşılamaktadır. Bu yenileme, onlarca yıla yayılan güçlü iş birliğimizin ve Antalya Golf Club’ın, PGA üyeleri ve ziyaretçiler için olağanüstü golf deneyimleri sunma konusundaki kararlılığının bir yansımasıdır. Önümüzdeki on yıl boyunca bu başarıyı daha da ileri taşımayı hedefliyoruz.”