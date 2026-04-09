Adalet Bakanlığı personel alımı 2026 tarihleri belli oldu mu? Şartları neler?

9 Nisan 2026 itibarıyla resmi bir ilan metni henüz yayımlanmamış olsa da, hazırlıkların son aşamada olduğu ve duyurunun Nisan ayının ortalarına doğru gelmesi bekleniyor.
Hangi Pozisyonlarda Alım Yapılacak?
Alımların büyük bir çoğunluğunun Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) bünyesine yapılması öngörülüyor. Öne çıkan kontenjanlar şunlardır:
İnfaz ve Koruma Memuru (İKM)
Zabıt Katibi
Mübaşir
Güvenlik Görevlisi
Şoför
Teknisyen ve Hizmetli
İKM Adayları İçin Kritik Eşik: Boy ve Kilo Ölçümü
İnfaz ve Koruma Memuru (gardiyan) kadrolarına başvuracak adaylar için süreç diğer pozisyonlardan biraz daha farklı işleyecek:
Sıralama: Merkezi sınav (KPSS) puanı esas alınarak, her öğrenim düzeyi için ilan edilen kadronun 3 katı aday belirlenecek.
Ölçüm: Bu adaylar boy ve kilo şartını taşıyıp taşımadıklarının tespiti için boy-kilo ölçümüne çağrılacak.
Sözlü Sınav: Şartları sağlayan adaylar, bir sonraki aşama olan sözlü sınava katılma hakkı kazanacak.
Başvurular Nasıl Yapılacak?
İlan yayımlandığı andan itibaren adaylar başvurularını dijital ortamda gerçekleştirecek:
(e-Devlet)
Ekran: e-Devlet kapısı üzerinden "Adalet Bakanlığı / İş Başvurusu" sekmesi aktif hale getirilecek.
Şart: Adayların öncelikle KPSS puan şartını (genellikle 70 ve üzeri) ve yaş sınırını (İKM için 30 yaşını bitirmemiş olmak gibi) karşılaması gerekmektedir.
Takvim Ne Durumda?
Bugün itibarıyla bakanlık duyuruları yakından takip ediliyor. Geçmiş yıllardaki alım periyotları ve bütçe planlamaları göz önüne alındığında, Nisan ayı sonuna kadar başvuru kılavuzunun yayımlanması ve şartların netleşmesi kuvvetle muhtemel görünüyor.