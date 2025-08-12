ARA
Arıza yapan uçak Hezarfen Havalimanı'na iniş yaptı

Bugün Antalya'dan kalkan hafif sınıf uçağın ön dikmesinde arıza meydana geldi. Bir süre havada tur atan uçak, Hezarfen Havalimanı'na sorunsuz şekilde iniş yaptı.

12 Ağustos 2025 | 18:51
Son Güncellenme: 12 Ağustos 2025 | 18:52
Arıza yapan uçak Hezarfen Havalimanı'na iniş yaptı

Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Antalya'dan havalanan amfibi uçak, Marmara Denizi üzerinde seyrettiği sırada ön dikmesinde arıza oluştu. Bunun üzerine pilot, Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek acil iniş yapacağını bildirdi. 

Pilot, Hezarfen Havalimanı'na iniş yapmak istediğini, gerekmesi halinde Büyükçekmece Gölü'ne de iniş yapabileceğini ifade etti. Atatürk Havalimanı ve Hezarfen Havalimanı üzerinde bir süre tur atan uçak için itfaiye ve ARFF ekipleri hazır bekletildi. Amfibi uçak, saat 12.30'da Hezarfen Havalimanı'na güvenli şekilde iniş yaptı. Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. İHA

Arıza yapan uçak Hezarfen Havalimanı'na iniş yaptı-1

HEZARFEN HAVALİMANI NEREDE?

1992 yılında açılan Hezarfen Havalimanı İstanbul'da Büyükçekmece Gölü'nün kuzeyinde Çatalca sınırlarında yer alıyor. Hezarfen Havaalanı adını, Türk havacılığının öncüsü kabul edilen Hezarfen Ahmet Çelebi'den alıyor. Hezarfen Havaalanı uzun yıllardır bir eğitim meydanı olarak biliniyor.

