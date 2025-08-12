Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Antalya'dan havalanan amfibi uçak, Marmara Denizi üzerinde seyrettiği sırada ön dikmesinde arıza oluştu. Bunun üzerine pilot, Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek acil iniş yapacağını bildirdi.

Pilot, Hezarfen Havalimanı'na iniş yapmak istediğini, gerekmesi halinde Büyükçekmece Gölü'ne de iniş yapabileceğini ifade etti. Atatürk Havalimanı ve Hezarfen Havalimanı üzerinde bir süre tur atan uçak için itfaiye ve ARFF ekipleri hazır bekletildi. Amfibi uçak, saat 12.30'da Hezarfen Havalimanı'na güvenli şekilde iniş yaptı. Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. İHA

HEZARFEN HAVALİMANI NEREDE?

1992 yılında açılan Hezarfen Havalimanı İstanbul'da Büyükçekmece Gölü'nün kuzeyinde Çatalca sınırlarında yer alıyor. Hezarfen Havaalanı adını, Türk havacılığının öncüsü kabul edilen Hezarfen Ahmet Çelebi'den alıyor. Hezarfen Havaalanı uzun yıllardır bir eğitim meydanı olarak biliniyor.