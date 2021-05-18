Aralık 2020’de halka arzı gerçekleşen Arzum Elektrikli Ev Aletleri, 2021 yılının ilk üç aylık finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Buna göre, şirketin toplam satış gelirleri, ilk üç aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 75,3 artışla 202,5 milyon TL olarak gerçekleşirken, net kârı ise yüzde 493 artarak 25,9 milyon TL oldu.

Arzum Elektrikli Ev Aletleri, 2021 yılının ilk çeyreğinde 202,5 milyon TL gelir açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre vergi öncesi net kârını yüzde 534,2 artıran şirketin net kârı 25,9 milyon TL oldu. Aralık 2020’de halka arz olan Arzum, yılın ilk üç ayında 40,4 milyon TL esas faaliyet kârı elde etti.

Arzum Ocak-Şubat-Mart 2021’de 202,5 milyon TL satış gerçekleştirirken, geçen yılın ilk çeyreğine göre satışlarını yüzde 75,3 oranında artırdı. Geçen yıl 9,1 milyon TL olan FAVÖK (faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı) sonucu da yüzde 245 artışla 31,5 milyon TL olarak gerçekleşti.

Arzum CEO’su Mete Zadil, şirketin her geçen gün güçlenen bir finansal yapısı olduğunu söyleyerek 4 yıldır kaydedilen büyümenin (YBBO) %38,3’ü aştığına dikkat çekti. 2021 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren Mete Zadil, çoklu satış kanalı modeli ile büyümeye devam ettiklerini belirterek, “Her yıl olduğu gibi bu yıla da; istikrarlı, sürdürülebilir ve kârlı büyüme ile başladık. Başarılı bir 2021 yılı ilk çeyreğinde yüzde 32,5 brüt kar marjı, ve yüzde 20 esas faaliyet kar marjı elde ettik. Yılın ilk üç ayı itibarıyla özkaynak karlılık oranımız yüzde 16,3 seviyesinde gerçekleşirken öz kaynak büyüklüğü ise 158 milyon TL’yi aştı. Pandemi gibi zorlu bir sürece rağmen hedeflerimizin ve geçen senenin aynı dönemine göre beklentilerimizin üstünde bir sonuçla yola devam ediyoruz” dedi.

Halka arz ile birlikte yeni bir dönemin başlangıcı

2020’nin son günlerinde halka arz olarak başarılarına yeni ortakları da davet ettiklerini belirten Mete Zadil, şunları söyledi:

“Başarılı operasyonel ve finansal performansımız sayesinde pandemi gibi Türkiye ve dünyada yaşanan büyük olumsuzluklara rağmen stratejik hedeflerimize ulaşmak için hızla ilerlemeye devam ediyoruz. Yalın ve dayanıklı iş modelimizle; son yıllarda satışlar, FAVÖK ve net kârlılıkta büyürken net işletme sermayesi ve borçluluğumuzu kontrol altında tuttuk. Öz kaynaklarımız büyüdü, temettü dağıttık ve net borç/FAVÖK oranını düşürdük. Halka arz sürecimizle birlikte başarılarla dolu tarihimizde yepyeni bir döneme adım attık. 1950’li yılların başlarında Eminönü’nde başlayan bu güzel, değerli yerli ve millî markamızın hikâyesini, halka arz ile birlikte daha güçlü bir kurumsal kimlik ve güçlü bir marka olarak ilerliyoruz.”

“Ürün çeşitliliği ve sayısını artıracağız”

Aşılama oranlarının artışıyla birlikte 2021’de pandeminin etkisini yavaş yavaş yitireceğine inandıklarını belirten Mete Zadil, “Bu dönemde biz de çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürecek ve paydaşlarımızın yanında olacağız. Zorlu piyasa koşullarına rağmen çalışan sayımızı artırdık. 2021’de de istihdama katkı sağlama hedefimizi sürdüreceğiz. Pandemi ile birlikte önemi daha da artan sağlıklı beslenme ve hijyene yönelik inovatif ürünlerimizin çeşitliliğini ve sayısını artıracağız.” dedi.