Askerlik yerleri 2025 Kasım açıklandı mı? Kasım celbi askerlik yerleri e-Devlet sorgulama

Kasım 2025 celbi ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde silahaltına alınacak olan adayların gündemindeki "askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabı, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan duyurularla kesinleşti.

2025 KASIM ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan duyuruya göre, Kasım 2025 dönemi askerlik yerleri, yani seçim ve sınıflandırma sonuçları için takvim netleşmiştir.

Açıklanma Tarihi: Seçim ve sınıflandırma sonuçları, 27 Ekim 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır.

Tekrar Sınıflandırma: Sınıflandırılan yükümlüler, tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır.

Bakaya Durumu: Daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere; yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

ASKERLİK YERLERİ NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

Kasım 2025 dönemi askerlik yerleri (seçim ve sınıflandırma sonuçları), 27 Ekim 2025'ten itibaren e-Devlet üzerinden yüklümlülere duyurulacaktır.

Giriş Yöntemi: Er adayları, yer bilgisini öğrenmek için e-Devlet sistemine T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile giriş yapmalıdır.

Şifre Temini: E-Devlet şifresi olmayan adaylar, şifrelerini PTT şubelerinden kimliklerini ibraz ederek temin edebilirler.

Yer Bilgisi Görüntüleme: Sisteme giriş yaptıktan sonra, ilgili hizmet adını yazarak askerlik yer bilgisini görüntüleyebileceklerdir.



ASKERLİK YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ