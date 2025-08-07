ATO Başkanından bankalara çağrı

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, KOBİ’lerin tanımının yeniden düzenlenerek, bilanço sınırının 1 milyar liraya yükseltilmesini değerlendirdi.

Baran yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ankara Ticaret Odası olarak sıklıkla dile getirdiğimiz ve talep ettiğimiz KOBİ tanımı güncellendi. Mevcut konjonktürde pek çok işletmenin tanım dışı kalmasına yol açan 500 milyon liralık satış hasılatı ve mali bilanço üst sınırı 1 milyar liraya yükseltildi.

Enflasyonist ortamda mevcut rakamın pek çok KOBİ'yi tanım dışına çıkardığını söyleyen Baran, Türkiye'deki işletmelerin yüzde 99,7'sini KOBİ'lerin oluşturduğuna dikkat çekti.

"Toplam istihdamın hemen hemen yüzde 70’i, toplam ciromuzun ise yarısı bu işletmelerimiz tarafından sağlanıyor" diyen paran, ihracatçıların neredeyse yüzde 95'inin KOBİ statüsündeki işletmelerden olduğunu ve ihracatın yaklaşık yüzde 40'ının KOBİ'ler tarafından gerçekleştirildiğine değindi.

"Bankalarımız bu dönemde KOBİ’lerimizi yalnız bırakmamalı"

Baran sözlerine şöyle devam etti:

"KOBİ ihracatının son 20 yılına baktığımızda yıllık 20 milyar dolar fazla vererek, dış ticaret dengesine hep olumlu katkı sunduklarını görüyoruz.

Bu düzenleme, KOBİ karşılığı işletmelerin daha doğru tasnif edilmesini sağlayacak. Enflasyonla mücadele sürecinden geçiyoruz. Bu dönemde üretimin devamı ve sürdürülebilir maliyetli finansmana erişim çok önemli, çok kıymetli. Bunun için faiz oranlarının düşürülmesi konusunda bankalara çağrıda bulunuyorum. Bankalarımız bu dönemde KOBİ’lerimizi yalnız bırakmamalı, azami destek sunmalı.

Doğru zamanda makul faizle verilecek kredi, üretimin, ticaretin, ihracatın ve istihdamın devamlılığına katkı sağlayacaktır." İHA