Autorola Türkiye’nin yolculuğunu liderlerinden dinledik

1996 yılında Danimarka’da kurulan Online Yeniden Pazarlama ve Otomotiv Bilgi Teknolojileri alanlarında dünya lideri Autorola Grup’un bir parçası olan Autorola Türkiye, marka ve iş modellerini "Autorola Liderleri Anlatıyor" isimli 4 bölümlük bir video serisiyle takipçileriyle buluşturdu.

"Autorola Liderleri Anlatıyor" serisi ile Autorola Türkiye’ye dair merak edilen her şey masaya yatırıldı. İlk bölümde Autorola Türkiye Genel Müdürü Oğuzhan Saygı Autorola’nın genel yapısını aktardı ve geleceği hakkında değerlendirmelerde bulundu. İkinci bölümde Autorola Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Aslı Şentürk Göker, üçüncü bölümde Autorola Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tarhan ve dördüncü ve son bölümde ise Autocom Müdürü Tezcan Hocaoğlu konuk oldu.

“Autorola’nın 24 farklı ülkede faaliyet göstererek farklı müşterilerle çalışıyor olması çok değerli bilgi birikimini bizlere sağlıyor.”

İlk bölümde konuk olan Autorola Türkiye Genel Müdürü Oğuzhan Saygı, şirketin kuruluş süreci ve yapılanmasından söz ederken “Autorola müşterilerine bir ekosistem sunuyor. Biz sadece açık artırma yapan bir şirket değiliz, tedarikçilerine yazılım çözümleri ve operasyonel çözümler sunan bir şirketiz, aynı zamanda pazar analizi sunan ürünlerimiz ile fark yaratan bir şirketiz. Autorola’nın 24 farklı ülkede operasyonunun olması, farklı ülkelerde farklı müşterilerle çalışıyor olması çok değerli bilgi birikimini bizlere sağlıyor.” ifadelerini kullandı.

Autorola Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Aslı Şentürk Göker şirketin öne çıkan yazılım ve teknolojilerine değinirken “Sektörün değişen ihtiyaçlarına yönelik; yazılımlarımıza yeni özellikler ekleyerek, yeni sürümlerini devreye alarak, yeni dijital iş modelleri geliştirerek, elimizdeki büyük veriyi aktif kullanarak sektör gelişimine katkıda bulunuyoruz.” şeklinde konuştu.

“Sektörde bir kültür oluşturuyoruz.”

Video serisinin üçüncü bölümünde ise Autorola Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tarhan şirketin online ihale sürecini, Autorola Marketplace’in iş modelini ve sektöre olan katkısını anlatırken, “Artık pazarda bir iş yapış şekli, araç sunum formatı oluştu ve pazara yeni giren veya benzer iş modeli geliştirmeye çalışanların kendilerini ifade etmek için kullandıkları “Autorola gibi” tabiri bu kültürü oluşturduğumuzun göstergesi” dedi.

Autorola Türkiye’nin nihai müşteriye dokunan, Türkiye’nin en güvenilir ikinci el araç alım-satım markası Autocom’un yolculuğunu ve iş modelini aktaran Autocom CSS Müdürü Tezcan Hocaoğlu, “Araç alım-satım süreçlerimizi her zaman müşterilerimizin memnuniyeti doğrultusunda şekillendirip şeffaf bir şekilde yönetmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Video serisinin tamamını Autorola Türkiye YouTube kanalından takip edebilirsiniz.

https://youtube.com/playlist?list=PLEbriRdh0M71yexccCyEtVtssgetzuthi&si=LG0_QjguiJXnb3MY

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