Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte, saatlerin geri alınıp alınmayacağı yönündeki kış saati uygulaması araştırmaları yeniden hız kazandı. Ancak Türkiye'de, 2016 yılında alınan kararla birlikte kalıcı yaz saati uygulamasına geçildiği için saatlerde herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Uçuş yapacak olanlar "Avrupa'da saatler geri alınacak mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte kış saati uygulaması tarihleri

Avrupa'da saatler ne zaman geri alınacak?

Avrupa ülkelerinde 26 Ekim Pazar günü (Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece) saatler geri alınacak. Saatler 03:00'e yaklatığında 1 saat geri alınacak.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaz saati uygulaması ise 9 Mart 2025 tarihinde başlamıştı, kış saati uygulamasına ise 2 Kasım 2025 tarihinde geçilecek.

Ülkede saatler 02:00'ye yaklaştığında 1 saat geri alınacak. Böylece gün doğumu 1 saat erken olacak ve sabah daha ışık olacak.

Kış saati uygulaması nedir?

Kış saati uygulaması, temel olarak yaz saati uygulamasının sona ermesiyle birlikte saatlerin 1 saat geri alınması işlemidir.

Temel Amaç:

Bu uygulamanın temel amacı, gün ışığından daha verimli yararlanmak ve özellikle kış aylarında sabah saatlerinde günün daha erken aydınlanmasını sağlamaktır. Böylece, elektrik tüketiminde tasarruf sağlanması hedeflenir.

Uygulama Şekli:

Yaz Saati Uygulaması: Gün ışığından daha uzun süre yararlanmak için saatler 1 saat ileri alınır.

Kış Saati Uygulaması: Yaz saatinin bitmesiyle birlikte saatler tekrar 1 saat geri alınarak normal (standart) saat dilimine geri dönülür.

Global Durum: Dünya genelinde birçok ülke bu yaz ve kış saati uygulamasını dönüşümlü olarak kullanmaktadır. Ancak Türkiye'de 2016 yılından itibaren kalıcı yaz saati uygulamasına geçildiği için saatler geri alınmamaktadır.

