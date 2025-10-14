5 günde topladı, bir çuvalı 22 bin TL'ye sattı

Geçen yıl parkende olarak irilik ve lezzete göre 150-250 TL arasında satılan kestane için bu yıl toptan satı fiyatı ise 400-450 TL arasına çıktı.

Dün gece sabaha karşı yapılan kestane pazarlığında iki kişi tarafından 4-5 günde toplanan 55 kiloluk bir kestane çuvalı, asgari ücretle çalışan bir işçinin 1 ayda kazandığı para olan 22 bin TL'ye satıldı.