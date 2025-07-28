Avrupa’daki Türk markalarının rekabet gücü artacak

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında 2020 yılında yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması (STA), Temmuz 2025’te başlayacak yeni müzakere süreciyle daha kapsamlı bir yapıya kavuşmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz haftalarda imzalanan Ticarette Teknik Engeller Faslı ve ek protokoller (kimya ve otomotiv sektörlerine ilişkin) bu yolda atılan somut adımların ilki oldu.

İmzalanan teknik fasılların 2025 yılı içinde kademeli olarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yeni düzenlemeler hem ihracatçılar hem de yatırımcılar için önemli fırsatlar yaratıyor.

Avrupalı Türk Markalar Birliği (ATMB) Başkan Vehbi Keleş güncellenen anlaşmayı yalnızca bir dış ticaret aracı değil, Avrupa’daki Türk markalarının küresel değer zincirinde daha güçlü bir rol üstlenmesi açısından ‘stratejik bir kırılma noktası’ olarak değerlendiriyor.

Avrupalı Türk Markalar Birliği (ATMB) Başkan Vehbi Keleş

Keleş, “Serbest Ticaret Anlaşmaları’nın (STA) güncellenmesi teknik engellerin azaltılması, hizmetler ve dijitalleşme gibi yeni alanlarda Türk markalarının rekabet gücünü artırması açısından büyük önem taşıyor” diyor.

GIDA, HİZMET VE DİJİTALDE FIRSATLAR

Temmuz 2025’te Ankara’da başlayan müzakerelerde dijital hizmetler, veri paylaşımı ve yatırım konuları öncelikli gündem maddeleri arasında yer alacak. İngiltere’nin “Digital Trade” vizyonu kapsamında ‘yapay zeka destekli hizmetler, veri akışı ve uzaktan hizmet sunumu’ gibi modern ticaret başlıklarının anlaşmaya dahil edilmesi bekleniyor.

Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ticari iş birliğinin Brexit sonrası dahi canlılığını koruduğunu düşünen Tilesdiy Yönetici Direktörü Murat Yurtseven, “Yeni STA fasılları ile bu iş birliğinin daha da güçleneceğine inanıyorum” diyor. Yurtseven, özellikle lojistik avantajların Türkiye’yi rakip pazarlara kıyasla öne çıkardığını belirtiyor.

Tilesdiy Yönetici Direktörü Murat Yurtseven

STA’nın özellikle tarım ürünleri, otomotiv ve kimyasal ürünler gibi sektörler için ciddi fırsatlar yaratacağını söyleyen Pitacss Limited CEO’su Levent Acı ise şu değerlendirmede bulunuyor:

"Gümrükleme konusunda herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Ancak Türk markalarının bazı Avrupa markalarının gerisinde kalmasının temel nedeni kalite algısı, köklü marka eksikliği ve müşteri şikayetlerinin yönetilememesidir."

Pitacss Limited CEO’su Levent Acı

FARKLI REGÜLASYONLAR UYUM

İngiltere merkezli, lokum üretiminde uzmanlaşmış Truede markasının kurucusu Zeynep Turudi de yeni düzenlemelerle birlikte gümrük işlemlerinin daha sade, net ve öngörülebilir hale geldiğini belirterek, İngiltere pazarında Türk markalarının kalite ve otantiklik açısından güçlü olduğunun altını çiziyor.

Truede markasının kurucusu Zeynep Turudi

Türkiye’den İngiltere’ye yapılan mobilya ihracatının da STA sayesinde istikrarlı biçimde sürdüğünü belirten Reyna Furniture Direktörü Ramazan Güncegörü “Gümrüksüz ticaretin devam etmesi, tedarik zinciri kesintilerinin önüne geçerek iş modelimizi güçlü kıldı. Türkiye, coğrafi yakınlığı ve özelleştirilebilir ürün tasarımıyla rekabette avantajlı” diye konuşuyor.

Reyna Furniture Direktörü Ramazan Güncegörü

TMBR Property Investment Direktörü Işıl Reçber, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında yürürlükte olan Serbest Ticaret Anlaşması’nın yeni fasıllarla derinleşmesi, inşaat ve gayrimenkul sektörüne doğrudan yansıyacak önemli fırsatlar barındırdığını belirtiyor.

TMBR Property Investment Direktörü Işıl Reçber

Reçber, bu gelişmenin, sadece ticareti değil; hizmet, yatırım ve teknik iş birliklerini de kapsayarak Türk inşaat projeleri yapan veya yöneten şirketlerin ve geliştiricilerinin Birleşik Krallık pazarında daha etkin rol almasının önünü açacağına dikkat çekiyor.

Bowling &Co Solicitors Direktörü Hüseyin Hüseyin

Bowling &Co Solicitors Direktörü Hüseyin Hüseyin ise, “Yeni düzenlemeler yatırımcı haklarını daha koruyucu hale getirirken, ticari faaliyetlerin öngörülebilirliğini artırıyor. Anlaşmazlıkların çözüm yolları güçlendirildi. Ancak şirketler, iki ülkenin farklı regülasyonlarına uyum sağlamak zorunda” dedi.