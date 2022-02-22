Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, ülkesine yönelik yaptırımlara karşı açıklamasında, Avrupalıların yakında bin metreküp doğal gaz için 2 bin euro ödeyeceğini belirtti.
Medvedev, konuya ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının lisanslandırılması sürecini durdurma kararına dikkat çeken Medvedev, “Peki. Avrupalıların çok yakında 1000 metreküp doğal gaz için 2 bin euro ödeyecekleri yeni cesur dünyaya hoş geldiniz!” ifadesini kullandı. TRT
- Rusya’nın tanıma kararıyla savaş ihtimali arttı mı, azaldı mı? Rus uzmanların yorumu
- Rusya’nın askeri gücü ne kadar? Ukrayna’nın askeri gücü ne kadar?
- İngiltere, Rusya’ya uygulayacağı yaptırım kararlarını duyurdu, uyardı
- Rusya’nın kararı sonrası Almanya’dan ilk hamle: 10 milyar euroluk proje durduruldu
- Son dakika Rusya Ukrayna haberleri
Bir cevap yazın