Ayakkabı satışından 4,5 milyar TL çıkaracak
2018 yılını 3,5 milyar TL ciro ile kapatan FLO, bu yıl da büyümede hız kesmeyecek. Şirket bu yıl 75 mağaza açmayı ve 4,5 milyar TL ciroya ulaşmayı hedefliyor.
Bunun için 100 milyon TL’lik yatırım yapmayı planlayan şirket, yurtdışında mağazalaşmaya da hız verecek.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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