Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin her noktasındaki denetimleri sürdüklerini, imara aykırı, doğal güzellikleri bozan yapıların tespit ve yıkım çalışmalarına devam ettiklerini aktardı.

Geçen yıl Bodrum’u iki kez ziyaret ettiğini belirten Kurum, paylaşımında şunları kaydetti:

“Bodrum’da kıyı ve koylarda denetimler gerçekleştirmiş, imara aykırılıklar taşıyan yapıların yıkılacağı sözünü vermiştik. Muğla’da 18 projede 499 yapının yıkımını tamamladık, yapı sahiplerine idari para cezaları uyguladık. Son olarak dünyada nadir türlerden biri sayılan Akdeniz foklarının evi Bodrum Küdür Yarımadası’nın koruma statüsü artırılarak Kesin Korunacak Hassas Alan ilan edilmesiyle birlikte buradaki plaj işletmeleri ve iskelelerin yıkımını gerçekleştirdik.

Yerel yönetimlerimizden beklentimiz, başta korunan alanlarımız olmak üzere imara aykırı yapılarla ilgili gerekli idari işlemi kararlılıkla yapmaları. Kaçak yapıyla mücadeleyi belediyelerimizle birlikte yürüteceğiz.‬ Doğal güzelliklerimizi geleceğe en güzel haliyle bırakacağız.”

Kurum, konuyla ilgili fotoğrafları öncesi ve sonrası olarak Twitter hesabından paylaştı. (AA)