Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgini, milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret ve 3600 ek gösterge çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bilgin,”Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bakan Vedat Bilgin, “Asgari ücret ile ilgili yaklaşık 2 bin 500 muhtelif sektörlerde çalışan işçi, işveren, yöneticiler, esnaf başka mesleklerden insanları kapsayan araştırma ile topumun beklentilerini belirleyen bir araştırma yapıyoruz. Bu bizim için bir kamuoyu beklentisini de gösterme şeklinde bir çalışma olacak. Hesaplarımızı yaparak işçilerimizi koruyacak Asgari Ücret meselesini gündemden çıkaracak bazı rahatlamalar sağlayacağını şimdiden söyleyebilirim.” diye konuştu.

Bilgin, 3600 ek gösterge çalışmalarına ilişkin ise, “Hangi grupları ne kadar kapsayabiliriz, bunun maliyeti ne olur, bununla ilgili detaylı çalışma yapıyoruz.” dedi.

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