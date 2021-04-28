Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri açıkladı.

Koca, twitter’dan paylaştığı mesajda “Geçen haftaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz; Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun. En çok azalan illerimiz ise, Yalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ve Yozgat” dedi.