Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri açıkladı.
Koca, twitter’dan paylaştığı mesajda “Geçen haftaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz; Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun. En çok azalan illerimiz ise, Yalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ve Yozgat” dedi.
Geçen haftaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz; Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun. En çok azalan illerimiz ise, Yalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ve Yozgat. pic.twitter.com/QRiOoILGgQ
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 28, 2021
- Seyahat izin belgesi nasıl alınır?
- Tam kapanma genelgesi
- Sokağa çıkma yasağı kimleri kapsamıyor?
- Noterler tam kapanmada nasıl çalışacak?
Bir cevap yazın