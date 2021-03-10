Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan kritik ‘mutasyon’ açıklaması…. Koca, mutasyonlu virüslere ilişkin Türkiye’deki rakamları açıkladı.

Bakan Koca’nın açıklamaları şöyle:

Bugüne kadar 76 ilimizde toplam 41.488 B.1.1.7 (İngiltere) mutantı, 9 ilimizde toplam 61 B.1.351 (Güney Afrika) mutantı 1 ilimizde 2 B.1.427 (California-NewYork) mutantı ve 1 adet de P.1 (Brezilya) mutantı tespit edilmiştir.

Mutant virüsler yayılım hızını artırmıştır. Her ne kadar bu artış hastanelere yatışları paralel şekilde etkilemese de çok vaka maalesef çok hasta potansiyelini barındırıyor.

BİLİM KURULU TOPLANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama yapıldı. Bakan Koca, “Riskli olanın virüsün kendisi değil, kasten veya ihmalle virüsün yayılmasına neden olan davranışlarımız olduğunu akıldan çıkarmamalıyız.” ifadelerini kullandı.

SON HAFTA VERİLERİ İÇİN UYARI

Koca, “Son hafta verileri, ülke genelinde tedbirli yaşam konusunda daha hassas davranmamız gerektiğine işaret ediyor.” açıklamasında bulundu.

“Mutant virüsler yayılım hızını artırmıştır. Her ne kadar bu artış hastanelere yatışları paralel şekilde etkilemese de çok vaka çok hasta potansiyelini barındırıyor.” ifadesini kullanan Bakan Koca, açıklamasında şunları kaydetti:

NE KADAR AŞI YAPILDI?

“10 milyonun üzerinde aşılama gerçekleştirmiş durumdayız. Aşı tedarikine paralel olarak bu performansımız bazı dönemler yavaşlasa da artarak devam edecektir.”

Koca, bugüne kadar 76 ilde 41 bin 488 İngiltere, 9 ilde 61 Güney Afrika, 1 ilde 2 California-New York ve 1 adet de Brezilya mutantının tespit edildiğini bildirdi.

“Bilelim ki maviye yolculuğumuz virüsten korunarak yaşamayı öğrenmekten geçiyor.” ifadesini kullanan Koca, bu hızlı bulaşan varyantlara karşı halen tedbirden ve aşıdan başka silahımız olmadığını kaydetti.

Bakan Koca, “Aşı için küresel tedarik güçlüğü, tedbir için de bir yılın verdiği yorgunluk var. Hep birlikte el ele bunun üstesinden geleceğimize inanıyorum.” açıklamasında bulundu.