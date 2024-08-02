ARA
DOLAR
33,18
0,22%
DOLAR
EURO
36,12
0,88%
EURO
GRAM ALTIN
2640,59
1,41%
GRAM ALTIN
BIST 100
10556,66
-2,24%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Bakan Şimşek: Dış ticarette dengelenme belirginleşiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış ticarette dengelenmenin belirginleştiğini belirterek, yıllık cari açıkta temmuzda kayda değer gerileme beklediklerini bildirdi.

02 Ağustos 2024 | 14:43
Bakan Şimşek: Dış ticarette dengelenme belirginleşiyor

Şimşek, sosyal medya hesabından temmuz ayı dış ticaret verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Dış ticarette dengelenmenin belirginleştiğinin altını çizen Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Temmuzda yıllık dış ticaret dengesi bir önceki aya göre 5,3 milyar dolar, geçen yılın aynı ayına göre ise 38,8 milyar dolar iyileşti. Yıllık cari açıkta temmuzda kayda değer bir gerileme bekliyoruz. Döngüsel faktörlere yapısal reformların da eşlik etmesiyle sürdürülebilir cari açığı ve rezervlerdeki kazanımlarımızı kalıcı hale getireceğiz."

0
  • ALTIN GRAM - TL 2640,59 1,41%
  • ALTIN ONS 2475,16 1,18%
  • BIST 100 10556,66 -2,24%
  • DOLAR/JAPON YENI 147,328 -1,365%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38572 -0,12937%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 85,425 -0,3526%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,1819 0,2226%
  • EURO/DOLAR 1,0884 0,8441%
  • EURO/TURK LIRASI 36,1175 0,8813%
  • STERLIN/DOLAR 1,27914 0,407%
Borsa Haberleri
Türkiye Sigorta'dan (TURSG) bedelsiz açıklaması
Yünsa'dan (YUNSA) bedelsiz sermaye artırımı açıklaması
100 lot 1909.98 lot olacak: Bedelsiz onayı geldi
100 lot 800 lot olacak: Bedelsiz başvurusu kabul edildi
SPK'den Ulusoy Un'a (ULUUN) bedelsiz onayı geldi
Türkiye Sigorta'ya (TURSG) bedelsiz onayı geldi
Dap Gayrimenkul Geliştirme (DAPGM) için bedelsiz onayı geldi
SPK'den bedelsiz onayı alan 5 şirket ve oranları
Borsada bugün bedelsiz sermaye artırımı yapacak 2 şirket
Meta bilanço açıkladı: Güçlü bir çeyrek geçirdik
SPK'den bedelli onayı alan 2 şirket
SPK bülteninden: 1 halka arz; 2 bedelli, 5 bedelsiz onayı geldi
Hitit Bilgisayar'dan (HTTBT) bedelsiz kararı
Amazon, Apple, Intel: Teknoloji devleri bilanço açıkladı
TSKB'den 2. çeyrek rakamları için açıklama var
GERİ
İLERİ
Türkiye Sigorta'dan (TURSG) bedelsiz açıklaması
Yünsa'dan (YUNSA) bedelsiz sermaye artırımı açıklaması
100 lot 1909.98 lot olacak: Bedelsiz onayı geldi
100 lot 800 lot olacak: Bedelsiz başvurusu kabul edildi
SPK'den Ulusoy Un'a (ULUUN) bedelsiz onayı geldi
Türkiye Sigorta'ya (TURSG) bedelsiz onayı geldi
Dap Gayrimenkul Geliştirme (DAPGM) için bedelsiz onayı geldi
SPK'den bedelsiz onayı alan 5 şirket ve oranları
Borsada bugün bedelsiz sermaye artırımı yapacak 2 şirket
Meta bilanço açıkladı: Güçlü bir çeyrek geçirdik
SPK'den bedelli onayı alan 2 şirket
SPK bülteninden: 1 halka arz; 2 bedelli, 5 bedelsiz onayı geldi
Hitit Bilgisayar'dan (HTTBT) bedelsiz kararı
Amazon, Apple, Intel: Teknoloji devleri bilanço açıkladı
TSKB'den 2. çeyrek rakamları için açıklama var
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL