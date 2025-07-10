Sanayi üretim endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 3,1, yıllık bazda yüzde 4,9 artış gösterdi. Şimşek, sanayi üretim verilerinin ardından değerlendirmelerde bulundu. X hesabı üzerinden paylaşım yapan Şimşek, ekonomik aktivitenin ılımlı seyrini sürdürdüğünü söyledi.

Şimşek'ın açıklamaları şöyle:

"Ekonomik aktivite ılımlı seyrini sürdürüyor.

Mayısta sanayi üretimi aylık yüzde 3,1, takvim etkisinden arındırılmış yıllık yüzde 4,9 artarken imalat sanayi üretiminde genele yayılan bir iyileşme görülüyor. İkinci çeyrekte sanayide güçlü bir yıllık büyüme bekliyoruz.

Azalan küresel belirsizlikler ve dezenflasyon sayesinde finansal koşulların iyileşmesi, önümüzdeki dönemde reel sektöre daha destekleyici bir ortam sağlayacak."