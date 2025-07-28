ARA
Bakan Şimşek: Emin adımlarla ilerliyoruz

Şimşek, "Kararlılıkla uyguladığımız bütüncül politikalarla kalıcı fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

28 Temmuz 2025 | 14:28
Bakan Şimşek: Emin adımlarla ilerliyoruz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Temmuz 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayınlamasının ardından Haziran ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bir değerlendirmede bulundu. 

Şimşek, "Kararlılıkla uyguladığımız bütüncül politikalarla kalıcı fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

Bakan Şimşek: Emin adımlarla ilerliyoruz-1

İşte Şimşek tarafından yapılan değerlendirme:

"Enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları ve reel sektörde önceki aya göre gerilemeye devam ederken hanehalkında arttı.

Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 23,4 ile 43 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

Reel sektör ve hanehalkı beklentileri geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla 16 puan ve 17,5 puan azaldı.

Kararlılıkla uyguladığımız bütüncül politikalarla kalıcı fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz."

