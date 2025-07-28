Denizlerin ormanı mercanlar koruma altında

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) ile Türkiye İş Bankası, bu hassas canlıların korunması için yeni bir projeye imza attı: “Denizlerin Ormanları: Mercanlar"

Mercanlar, denizlerin sadece doğal süsü değil, aynı zamanda yaşamın temel taşı. Taş mercanlar, tıpkı ormanlar gibi, binlerce balık ve omurgasız tür için barınak, üreme ve beslenme alanı sunuyor. Siyah mercanlar ise derin deniz ekosistemlerinin iskeletini oluşturuyor. Ancak süs eşyası olarak kullanımları, hedef dışı avcılık ve hayalet ağlar gibi tehditlerle karşı karşıyalar.