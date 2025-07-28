Denizlerin ormanı mercanlar koruma altında

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) ile Türkiye İş Bankası, bu hassas canlıların korunması için yeni bir projeye imza attı: “Denizlerin Ormanları: Mercanlar"
Mercanlar, denizlerin sadece doğal süsü değil, aynı zamanda yaşamın temel taşı. Taş mercanlar, tıpkı ormanlar gibi, binlerce balık ve omurgasız tür için barınak, üreme ve beslenme alanı sunuyor. Siyah mercanlar ise derin deniz ekosistemlerinin iskeletini oluşturuyor. Ancak süs eşyası olarak kullanımları, hedef dışı avcılık ve hayalet ağlar gibi tehditlerle karşı karşıyalar.
1 MERCAN TİCARETİNİN ÖNLENMESİ AMAÇLANIYOR
Yeni projeyle, Marmara Adası, Gökçeada ve Bozcaada çevresinde mercanların haritalanması, iklim değişikliğinin etkilerinin izlenmesi, hayalet ağ temizliği ve yasa dışı mercan ticaretinin önlenmesi amaçlanıyor. Ayrıca, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa ve Balıkesir’de öğrencilere yönelik eğitim çalışmaları da yürütülecek.
2 TROL AVCILIĞININ MERCANLARA VERDİĞİ ZARARLAR TESPİT EDİLECEK
Projede ayrıca bilimsel analizlerle ölü mercan örnekleri üzerinden iklimsel değişimlerin etkileri kayıt altına alınacak. Trol avcılığının mercanlara verdiği zararlar tespit edilecek, balıkçılarla iş birliği yapılarak farkındalık artırılacak.
3 YASAL KORUMA ALTINDALAR
TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, taş mercanların iklim değişikliği nedeniyle beyazlaştığını ve bunun biyolojik çeşitliliği tehdit ettiğini vurgularken, bu türlerin artık yasal koruma altında olduğunu hatırlattı.
4 "AMACIMIZ EKOSİSTEMİ CANLI TUTMAK"
İş Bankası Sürdürülebilirlik Lideri İzlem Erdem ise “Amacımız ekosistemi canlı tutmak ve doğru veriyle kalıcı çözümler üretmek” dedi.