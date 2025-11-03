Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK tarafından bugün açıklanan enflasyon verilerini değerlendirdi. Şimşek, yıllık enflasyonun ekim ayında sınırlı da olsa gerilediğine vurgu yaptı.

TÜİK, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık yüzde 2,55, yıllık ise yüzde 32,87 oranında arttığını açıklamıştı.

"Dezenflasyon sürecinde geçici dalgalanmalar yaşanabiliyor"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Şimşek, destekleyici küresel ve yurt içi koşullar nedeniyle dezenflasyonun devam etmesini öngördüklerini kaydetti:

"2022 ve 2023 yıl sonunda sırasıyla yüzde 64 ve yüzde 65 gerçekleşen enflasyon, 2024’te yüzde 44’e ve 2025 yılı Ekim ayında yüzde 32,9’a indi.

Dezenflasyon sürecinde geçici dalgalanmalar yaşanabiliyor. Son dönemde bir yavaşlama gözlense de genel tablo değişmedi. Destekleyici küresel ve yurt içi koşullar sayesinde dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz.

Bütçe imkânları doğrultusunda, 2026 yılı için vergi ve harçlardaki güncellemenin, enflasyon hedeflerini dikkate alarak yeniden değerleme oranından daha düşük oranda yapılması hususu gündemimizde.

Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı kararlılıkla uyguluyor, enflasyon üzerindeki arz yönlü baskıları azaltacak yapısal adımları atıyoruz."