Bakandan yarın görücüye çıkacak yerli otomobille ilgili açıklama
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yarın ön gösterimi yapılacak Türkiye’nin Otomobili ile fikri ve sınai mülkiyet hakları Türkiye’ye ait bir otomobile kavuşulacağını belirtti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yarın ön gösterimi yapılacak Türkiye’nin Otomobili ile fikri ve sınai mülkiyet hakları Türkiye’ye ait bir otomobile kavuşulacağını belirterek, “Belki de 2023 hedeflerimizden ikisini, yani küresel markalara sahip olmayı ve değeri milyar doları aşan Turcornlar ortaya çıkarmayı bu girişimle elde etmiş olacağız.” dedi.
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) 6. KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri Töreni, KOSGEB Başkanlık Binası’nda gerçekleştirildi.
Varank, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’deki işletmelerin yüzde 99’undan fazlasının KOBİ niteliğinde olduğunu söyledi.
KOBİ’lerin dış piyasalara açılmaları ve küresel rekabette güçlü olmalarının kalkınma hedeflerine ulaşmadaki önemine işaret eden Varank, “Toplam istihdamın yüzde 78’ini ve toplam ihracatın yüzde 55’ini sırtlayan KOBİ’ler, işsizliğin azaltılmasına, nitelikli eleman yetiştirilmesine ve üretim çeşitliliğinin artırılmasına önemli katkılar sağlıyor.” değerlendirmesinde bulundu.
Varank, KOSGEB’in 13 destek programıyla özel sektöre nefes aldırmaya devam ettiğini belirterek, bu programların hem tasarım hem de uygulama aşamasında KOBİ’lerin kabiliyetlerini geliştirmelerine imkan sağladığını ifade etti.
YERLİ OTOMOBİLDE DİKKAT ÇEKEN LALE DETAYI
YERLİ OTOMOBİL
Türkiye’nin Otomobili’nin yarın ön gösteriminin yapılacağını dile getiren Varank, şöyle devam etti:
“Biliyorsunuz yarın ülkemiz için tarihi bir güne hep birlikte şahitlik edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Kamuoyunda oldukça merakla beklenen Türkiye’nin Otomobili’nin yarın Gebze’de Bilişim Vadisi’nde ön gösterimi yapılacak. Bu törenle ayrıca ülkemizin teknoloji üssü olacak Bilişim Vadisi’nin resmi açılışını da gerçekleştireceğiz. Türkiye’nin Otomobili ile fikri ve sınai mülkiyet hakları bize ait bir otomobile kavuşmuş olacağız. Belki de 2023 hedeflerimizden ikisini, yani küresel markalara sahip olmayı ve değeri milyar doları aşan Turcornlar ortaya çıkarmayı bu girişimle elde etmiş olacağız. Ben şimdiden Türkiye’nin Otomobili’nin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.”
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