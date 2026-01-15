Bakanlık açıkladı: Dış ticaret mevzuatına aykırı davranan firmalara 13,6 milyar lira ceza

Ticaret Bakanlığı, geçen yıl gümrük ve dış ticaret işlemlerine yönelik gerçekleştirilen ikincil kontrol beyanname incelemeleri ve sonradan kontrol firma denetimleri sonucunda 13,6 milyar TL tutarında ek tahakkuk ve ceza uygulandığını duyurdu.

Bir önceki yıla göre ek tahakkuk ve ceza tutarında yüzde 120 oranında artış

Bakanlık tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, 2025’te ikincil kontrol beyanname incelemesi sonucunda 11,8 milyar TL ek tahakkuk ve ceza uygulandığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"2025 yılı 12 aylık dönemde, Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 18 Bölge Müdürlüğü kontrol şubeleri tarafından yeni nesil analitik teknolojiler kullanılarak şüpheli bulunan 224 bin 738 gümrük beyannamesi ikinci kez kontrol edilmiştir.

Bu incelemeler sonucunda, mevzuata aykırı şekilde işlem yaptığı tespit edilen 7 bin 410 firma tarafından tescil edilen 49 bin 975 gümrük beyannamesine 11,8 milyar TL tutarında ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmiştir.

Bir önceki yıla kıyasla ek tahakkuk ve ceza tutarında yüzde 120 oranında artış sağlanmıştır."

Kontrol firma denetimi sonucunda 1,8 milyar TL ek tahakkuk ve ceza

Ayrıca, 2025’te sonradan kontrol firma denetimi sonucunda 1,8 milyar TL ek tahakkuk ve ceza uygulandığını da kaydedildi:

"Aynı dönemde ayrıca toplam 240 firma, Ticaret Müfettişlerince sonradan kontrol denetimine tabi tutulmuş; söz konusu denetimler sonucunda tespit edilen usulsüzlükler kapsamında, bir önceki yıla kıyasla yüzde 22 artışla 1,8 milyar TL tutarında ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmiştir.

2025 yılı inceleme ve denetim faaliyetleri kapsamında yürütülen ikincil kontrol incelemeleri ve sonradan kontrol denetimleri sonucunda, bir önceki yıla kıyasla yüzde 100 artışla toplam 13,6 milyar TL tutarında ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmiştir."

İkincil kontrol denetimleri sonucunda 11,8 milyar TL para cezası ve sonradan kontrol denetimleri sonucunda 1,8 milyar TL para cezası olmak üzere, toplamda 13,6 milyar TL idari para cezası uygulandığı da belirtildi.

https://x.com/ticaret/status/2011673945615876099