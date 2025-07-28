ARA
Bakır fiyatlarında kritik yükseliş: Neden artıyor?

Küresel emtia piyasalarının yakından izlediği bakır, önemli ekonomik gelişmelerin yaşanacağı haftaya yükselişle girdi.

28 Temmuz 2025 | 09:46
Son Güncellenme: 29 Temmuz 2025 | 09:42
Bakır fiyatlarında kritik yükseliş: Neden artıyor?

Bakır fiyatları, Avrupa Birliği ile ABD arasında olası bir ticaret krizini önleyen anlaşmanın ardından artış gösterdi.

Bloomberg'in haberine göre, ABD yönetiminin bakır ithalatına yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulamaya hazırlandığı yönündeki açıklaması, piyasada belirsizliği artırıyor. Vergilerin 3 Ağustos Cumartesi günü itibarıyla devreye girmesi bekleniyor. 

Londra Metal Borsası (LME) verilerine göre, 7:13 TSİ itibarıyla bakır, ton başına 9.797 dolardan işlem gördü. Asya saatine göre gün içinde yüzde 0,5'e kadar yükselen fiyat, yüzde 0,3’lük artışla haftaya başladı. 

Diğer metallerde ise yatay seyir dikkat çekti. Nikel yüzde 0,5 düşerken, alüminyum ve çinko yüzde 0,1 oranında geriledi.

