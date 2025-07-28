Bakır fiyatları, Avrupa Birliği ile ABD arasında olası bir ticaret krizini önleyen anlaşmanın ardından artış gösterdi.

Bloomberg'in haberine göre, ABD yönetiminin bakır ithalatına yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulamaya hazırlandığı yönündeki açıklaması, piyasada belirsizliği artırıyor. Vergilerin 3 Ağustos Cumartesi günü itibarıyla devreye girmesi bekleniyor.

Londra Metal Borsası (LME) verilerine göre, 7:13 TSİ itibarıyla bakır, ton başına 9.797 dolardan işlem gördü. Asya saatine göre gün içinde yüzde 0,5'e kadar yükselen fiyat, yüzde 0,3’lük artışla haftaya başladı.

Diğer metallerde ise yatay seyir dikkat çekti. Nikel yüzde 0,5 düşerken, alüminyum ve çinko yüzde 0,1 oranında geriledi.