Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçı, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Webo’ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle durdu. Maç Çarşamba gününe (bugün) ertelendi. Peki, Başakşehir-PSG maçında neler yaşandı? İşte sahadan yansıyanlar ve son durum

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında Paris Saint Germain ile oynadığı maçta, dördüncü hakem Sebastian Coltescu’nun yardımcı antrenör Pierre Webo’ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle sahadan çekilerek, soyunma odasına gitti.

Maçın 17. dakikasında Webo’nun bir pozisyon sonrası hakeme itirazda bulunmasının ardından dördüncü hakem tarafından ırkçı söyleme maruz kaldı. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk bunun üzerine dördüncü hakeme tepki gösterdi. Medipol Başakşehir, bu olayın ardından sahadan çekilerek, soyunma odasına gitti.

Spor basınına yansıyan haberlere göre Rumen 4. hakemin Webo’nun kenarda bir pozisyona itiraz etmesinin ardından orta hakem Ovidiu Hategan’a, “Şuradaki siyah olan. Git ve onun kim olduğuna bak. Şu siyah olanın böyle davranmasına izin vermemiz mümkün değil” dediği belirtiliyor.

Görüntülerde Webo’nun ‘Neden Negro diyorsun. Negro diyemezsin” diyerek hakeme tepki gösterdiği duyuluyor.

Hakem Coltescu’nun ise kendisini “Irkçılık yapmadım, Rumence Negru (siyah adam) dedim” söyleriyle savunduğu belirtiliyor.

Başakşehirli futbolcu Demba Ba ise maç sırasında 4. hakeme tepki göstererek, “Beyaz birisi hakkında konuşurken ona ‘Beyaz insan’ demiyor, sadece ‘insan’ diyorsunuz. Peki neden siyah bir insan hakkında konuşurken ‘Siyah insan’ diyorsunuz ki?” dedi.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Pierre Webo’ya ırkçı söylemde bulunan Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu’nun sahada kalması durumunda müsabakaya devam etmeyeceklerini söyledi.

Gümüşdağ, yaptığı açıklamada, “Dünya futbolu için çok kötü bir gün ve an. Dördüncü hakem orta hakemi ikaz ediyor ve ‘Atmalıyız.’ diyor. Kırmızı kartla gelip, kartı gösterirken Webo’yu göstererek ‘Negro’ diyor. Bu hiçbir şekilde kabul edilebilir değil. Dördüncü hakem maçta kalırsa maça çıkmama kararı aldık. Eğer dördüncü hakem UEFA delegesi tarafından saha dışına çıkarılırsa maça devam edeceğiz. Başka türlü maça devam etmiyoruz. Bunu açık ilan ettik. Eğer dördüncü hakem çekilirse maça devam etme kararımız var. Onun dışında maça çıkmayacağız.” diye konuştu.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt, sahadan çekildikleri Paris Saint-Germain (PSG) maçının bu akşam (9 Aralık Çarşamba) kaldığı yerden devam edeceğini ve Rumen hakem ekibinin tamamen değiştirildiğini söyledi.

Eröğüt, çok talihsiz bir gece yaşadıklarını belirterek oyuncularının psikolojisinin altüst olduğunu belirtti. Mevcut şartlarda maça çıkmalarının imkansız olduğunu aktaran Eröğüt, “UEFA heyeti ve rakip takım yetkilileriyle yaptığımız görüşme neticesinde müsabakanın bu akşam (9 Aralık Çarşamba) kaldığı yerden devam etmesine karar verildi.” diye konuştu.

Mustafa Eröğüt, Rumen hakem ekibinin de tamamen değiştirildiğini, maçın farklı hakemlerle tamamlanacağını kaydetti.

Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Paris Saint-Germain maçının bu akşam (9 Aralık Çarşamba) TSİ 20.55’te kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.

TRT Spor’a açıklamalarda bulunan Gümüşdağ, karşılaşmanın bu akşam TSİ 20.55’te kaldığı yerden devam edeceğini söyledi. Gümüşdağ, aynı hakemlerle maça çıkmama kararını aldıklarını UEFA’ya bildirdiklerini ve bu konuda UEFA ile protokol imzalandığını belirtti.

UEFA, PSG-Medipol Başakşehir maçı hakkında soruşturma açılacağını belirterek, “Ayrımcılığın hiçbir türüne futbolda yer yok.” açıklamasını yaptı.

UEFA is aware of an incident during tonight’s Champions League match between Paris Saint-Germain and Istanbul Basaksehir and will be conducting a thorough investigation.

Racism, and discrimination in all its forms, has no place within football.

#NoToRacism

— UEFA (@UEFA) December 8, 2020