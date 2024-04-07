ARA
Bist 100
9618,83
5,37%
Bist 100
Dolar/TL
32,0318
0,3773%
Dolar/TL
Euro/TL
34,7138
0,107%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0838
0,0078%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2399,44
2,08%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Bayramda hava nasıl olacak? İşte son tahminler

Bayramda havalar nasıl olacak? Bu konuda bir açıklama var... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, "Hava sıcaklıklarının, hafta boyunca mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredeceği, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin edilmektedir." bilgisini verdi.

07 Nisan 2024 | 10:44
Son Güncellenme: 07 Nisan 2024 | 16:36
Bayramda hava nasıl olacak? İşte son tahminler

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Özhaseki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Ramazan Bayramı'ndaki hava tahmin raporunu değerlendirdi.

Bayramda ülke genelinde hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredeceğini bildiren Özhaseki, bayram tatilinde yola çıkacak vatandaşları araçlarını dikkatli kullanmaları ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün telkinlerini dikkate almaları konusunda uyardı.

Bakan Mehmet Özhaseki, "Ülkemizde hava sıcaklıklarının, hafta boyunca mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredeceği, 9 günlük tatil boyunca ülkemiz genelinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin edilmektedir. Tüm milletimizin Ramazan Bayramı'nı şimdiden kutluyor, sevdiklerimizle bir ve beraberce geçireceğimiz bir bayram olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Bayramda yağış var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan hava tahmin raporuna göre, bayramın ilk günü Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinin, bayramın 2. günü iç Ege'nin doğusu, iç ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun, bayramın 3. günü ise iç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Adana, Hatay, Osmaniye, Balıkesir ve Bursa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Bayram tatili boyunca sıcaklıklar ise gece 1 ile 9, gündüz 16 ile 27 derece arasında seyredecek.

Ankara, İstanbul ve İzmir parçalı bulutlu

  • Bayramdaki hava durumu tahminlerine göre, Ankara genellikle parçalı bulutlu, cuma günü çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, günün en yüksek sıcaklığı 17-25 derece arasında olacak.
  • İstanbul genellikle parçalı bulutlu, pazar günü çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, günün en yüksek sıcaklığı 18-24 derece arasında gerçekleşecek.
  • İzmir ise genellikle parçalı bulutlu, pazar günü çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, günün en yüksek sıcaklığı 23-27 derece arasında olacak.

İSTANBUL TAHMİNİ VE 5 GÜNLÜK HARİTALAR

1 7 NİSAN PAZAR

7 NİSAN PAZAR Marmara Bölgesi'nde hafta başından itibaren parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

2 8 NİSAN PAZARTESİ

8 NİSAN PAZARTESİ Hava sıcaklıklarının, hafta boyunca mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova çevrelerinin bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi öngörülüyor. Bölge genelinin 8 Nisan Pazartesi günü parçalı bulutlu olacağı, Trakya, İstanbul ve Yalova çevrelerinde rüzgarın zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

3 9 NİSAN SALI

9 NİSAN SALI Arife günü ile Ramazan Bayramı'nın birinci günü bölge genelinin parçalı bulutlu, bayramın ikinci ve üçüncü günü ise parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

4 10 NİSAN ÇARŞAMBA

10 NİSAN ÇARŞAMBA İstanbul'da, bayram tatili süresince genellikle parçalı bulutlu, pazar günü ise çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava öngörülüyor.

5 11 NİSAN PERŞEMBE

11 NİSAN PERŞEMBE Mega kent için en düşük ve en yüksek sıcaklıkların pazar 11 ila 17, pazartesi 10 ila 19, salı 9 ila 20, çarşamba 10 ila 21, perşembe 10 ila 22, cuma 11 ila 24 derece olması bekleniyor.
İlgili Haberler
Toyota bu yıl bitmeden Türkiye'ye getirmeyi planlıyor
Toyota bu yıl bitmeden Türkiye'ye getirmeyi planlıyor
Yeni Renault Captur tanıtıldı, neler değişti?
Yeni Renault Captur tanıtıldı, neler değişti?
BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (1-5 Nisan 2024)
BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (1-5 Nisan 2024)
Yılın ilk çeyreğinde ihracatını en çok artıran 5 il
Yılın ilk çeyreğinde ihracatını en çok artıran 5 il
Ömrün çok uzun olduğu bu yerde insanların hiç vazgeçmediği 12 yiyecek
Ömrün çok uzun olduğu bu yerde insanların hiç vazgeçmediği 12 yiyecek
Bir cafe zincirine 834 bin lira ceza getiren uygulama
Bir cafe zincirine 834 bin lira ceza getiren uygulama
İlk çeyrekte 9 şirket halka arz edildi: Bundan sonrası için tahminler ne?
İlk çeyrekte 9 şirket halka arz edildi: Bundan sonrası için tahminler ne?
0
  • ALTIN GRAM - TL 2399,44 2,08%
  • ALTIN ONS 2329,93 1,7%
  • BIST 100 9618,83 5,37%
  • DOLAR/JAPON YENI 151,62 0,182%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35894 0,34521%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 92,575 0,2819%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,0318 0,3773%
  • EURO/DOLAR 1,0838 0,0078%
  • EURO/TURK LIRASI 34,7138 0,107%
  • STERLIN/DOLAR 1,2637 -0,0356%
Günün En Çok Okunanları
Bir cafe zincirine 834 bin lira ceza getiren uygulama
İlk çeyrekte 9 şirket halka arz edildi: Bundan sonrası için tahminler ne?
İlk çeyrekte 9 şirket halka arz edildi: Bundan sonrası için tahminler ne?
Bayramda hava nasıl olacak? İşte son tahminler
Bayramda hava nasıl olacak? İşte son tahminler
Bayramda elektrikli araçla uzun yola çıkacaklar nelere dikkat etmeli?
Bayramda elektrikli araçla uzun yola çıkacaklar nelere dikkat etmeli?
Toyota bu yıl bitmeden Türkiye'ye getirmeyi planlıyor
Toyota bu yıl bitmeden Türkiye'ye getirmeyi planlıyor
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (06.04.2024)
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (06.04.2024)
Piyasaları haftaya ne bekliyor?
Piyasaları haftaya ne bekliyor?
Döviz dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı
GERİ
İLERİ
Bir cafe zincirine 834 bin lira ceza getiren uygulama
İlk çeyrekte 9 şirket halka arz edildi: Bundan sonrası için tahminler ne?
Bayramda hava nasıl olacak? İşte son tahminler
Bayramda elektrikli araçla uzun yola çıkacaklar nelere dikkat etmeli?
Toyota bu yıl bitmeden Türkiye'ye getirmeyi planlıyor
İlk çeyrekte 9 şirket halka arz edildi: Bundan sonrası için tahminler ne?
Bayramda hava nasıl olacak? İşte son tahminler
Bayramda elektrikli araçla uzun yola çıkacaklar nelere dikkat etmeli?
Toyota bu yıl bitmeden Türkiye'ye getirmeyi planlıyor
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (06.04.2024)
Bayramda hava nasıl olacak? İşte son tahminler
Bayramda elektrikli araçla uzun yola çıkacaklar nelere dikkat etmeli?
Toyota bu yıl bitmeden Türkiye'ye getirmeyi planlıyor
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (06.04.2024)
Piyasaları haftaya ne bekliyor?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL