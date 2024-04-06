ARA
Bist 100
9618,83
5,37%
Bist 100
Dolar/TL
32,0318
0,3773%
Dolar/TL
Euro/TL
34,7138
0,107%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0838
0,0078%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2399,44
2,08%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (1-5 Nisan 2024)

BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (1-5 Nisan 2024)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 0,34 kazançla tamamladı. Bu hafta en çok yükselen ve düşen 3 hisse şöyle...

06 Nisan 2024 | 11:20
BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (1-5 Nisan 2024)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 5,21 değer kazanarak 9.618,83 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 8.903,17, en yüksek 9.618,83 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 5,06 kazançla 8.783,14 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 0,68 azalışla 13.770,71 puan, Mali Endeksi yüzde 7,71 değer kazancıyla 10.638,65 puan, Sanayi Endeksi yüzde 0,41 azalışla 13.888,48 puan oldu.

En çok prim yapan hisse Akbank

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 18,96 ile Akbank oldu. Akbank’ı yüzde 18,27 ile Türk Telekom, yüzde 17,76 ile Anadolu Sigorta izledi.

En çok değer kaybedenlerse yüzde 8,69 ile Europen Endüstri, yüzde 8,56 ile Mia Teknoloji ve 7,29 ile Sasa Polyester şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 564 milyar 490 milyon lirayla Koç Holding, 427 milyar 759 milyon lirayla Ford Otomotiv ve 424 milyar 5 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

 

İlgili Haberler
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (06.04.2024)
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (06.04.2024)
Merkez Bankası'ndan sadeleşme adımları
Merkez Bankası'ndan sadeleşme adımları
0
  • ALTIN GRAM - TL 2399,44 2,08%
  • ALTIN ONS 2329,93 1,7%
  • BIST 100 9618,83 5,37%
  • DOLAR/JAPON YENI 151,62 0,182%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35894 0,34521%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 92,575 0,2819%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,0318 0,3773%
  • EURO/DOLAR 1,0838 0,0078%
  • EURO/TURK LIRASI 34,7138 0,107%
  • STERLIN/DOLAR 1,2637 -0,0356%
Günün En Çok Okunanları
Bir dönemin çok konuşulan ismi Türkiye'ye geliyor
Toyota bu yıl bitmeden Türkiye'ye getirmeyi planlıyor
Toyota bu yıl bitmeden Türkiye'ye getirmeyi planlıyor
Coca-Cola'nın temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Coca-Cola'nın temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Merkez Bankası, hükümete 'Açık Mektup' gönderdi
Merkez Bankası, hükümete 'Açık Mektup' gönderdi
Bayramda elektrikli araçla uzun yola çıkacaklar nelere dikkat etmeli?
Bayramda elektrikli araçla uzun yola çıkacaklar nelere dikkat etmeli?
Vahap Küçük, UEZ2024’te konuşacak
Vahap Küçük, UEZ2024’te konuşacak
Yeni Renault Captur tanıtıldı, neler değişti?
Yeni Renault Captur tanıtıldı, neler değişti?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (06.04.2024)
GERİ
İLERİ
Bir dönemin çok konuşulan ismi Türkiye'ye geliyor
Toyota bu yıl bitmeden Türkiye'ye getirmeyi planlıyor
Coca-Cola'nın temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Merkez Bankası, hükümete 'Açık Mektup' gönderdi
Bayramda elektrikli araçla uzun yola çıkacaklar nelere dikkat etmeli?
Toyota bu yıl bitmeden Türkiye'ye getirmeyi planlıyor
Coca-Cola'nın temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Merkez Bankası, hükümete 'Açık Mektup' gönderdi
Bayramda elektrikli araçla uzun yola çıkacaklar nelere dikkat etmeli?
Vahap Küçük, UEZ2024’te konuşacak
Coca-Cola'nın temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Merkez Bankası, hükümete 'Açık Mektup' gönderdi
Bayramda elektrikli araçla uzun yola çıkacaklar nelere dikkat etmeli?
Vahap Küçük, UEZ2024’te konuşacak
Yeni Renault Captur tanıtıldı, neler değişti?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL