Bayramda kargolar çalışıyor mu? 2026 bayramda kargolar açık mı?

Ramazan Bayramı'na artık sayılı saatler kalmasıyla vatandaşlar arefe günü ve bayramda kargoların çalışma durumunu merak ediyor. Kargo firmaları özel işletmeler olduğu için çalışma düzenleri resmi tatil takvimine göre çeşitlilik gösteriyor.
Kargolar Bayramda Açık mı?
19 Mart Perşembe (Arefe Günü): Kargo şubeleri (Aras, Yurtiçi, MNG, Sürat vb.) bugün yarım gün (genellikle saat 09:00 - 13:00 arası) hizmet veriyor. Dağıtım operasyonları öğlene kadar devam etti, şu an itibarıyla (akşam saatleri) çoğu şube kapalıdır ve yeni alım yapılmamaktadır.
20 Mart Cuma (Bayramın 1. Günü): Tüm kargo şirketleri resmi tatil nedeniyle kapalı olacak. Hiçbir kargo alımı veya dağıtımı yapılmayacak.
21-22 Mart (Bayramın 2. ve 3. Günü): Kargo şubeleri kapalı kalmaya devam edecek. Personel izinli olduğu için gönderiler şubelerde bekletilecek.
23 Mart Pazartesi: Tüm kargo firmaları normal çalışma düzenine geri dönecek ve biriken paketlerin dağıtımına başlanacak.
PTT Kargo Çalışma Saatleri
PTT, kamu kurumu olduğu için resmi tatil takvimine tam uyum sağlıyor:
Bugün (Arefe): Öğlen 12:30 itibarıyla PTT şubeleri tatile girdi.
Bayram Boyunca: PTT şubeleri ve kargo dağıtım merkezleri kapalı olacak.
Açılış: 23 Mart Pazartesi sabahı mesai başlayacak.
Trendyol Express, HepsiJet ve Kolay Gelsin
E-ticaret platformlarına özel kargo servislerinde durum biraz daha esnek olabiliyor:
Bu firmalar bayramın 1. günü (20 Mart) genellikle hizmet vermezken, 2. veya 3. günü bölge yoğunluğuna göre kısıtlı dağıtım yapabiliyorlar.
Paketinizin durumunu ilgili uygulamanın "Kargom Nerede?" bölümünden anlık olarak takip etmeniz en sağlıklı yöntem olacaktır.