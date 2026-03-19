Bayramda kargolar çalışıyor mu? 2026 bayramda kargolar açık mı?

Kargolar Bayramda Açık mı?

19 Mart Perşembe (Arefe Günü): Kargo şubeleri (Aras, Yurtiçi, MNG, Sürat vb.) bugün yarım gün (genellikle saat 09:00 - 13:00 arası) hizmet veriyor. Dağıtım operasyonları öğlene kadar devam etti, şu an itibarıyla (akşam saatleri) çoğu şube kapalıdır ve yeni alım yapılmamaktadır.

20 Mart Cuma (Bayramın 1. Günü): Tüm kargo şirketleri resmi tatil nedeniyle kapalı olacak. Hiçbir kargo alımı veya dağıtımı yapılmayacak.

21-22 Mart (Bayramın 2. ve 3. Günü): Kargo şubeleri kapalı kalmaya devam edecek. Personel izinli olduğu için gönderiler şubelerde bekletilecek.

23 Mart Pazartesi: Tüm kargo firmaları normal çalışma düzenine geri dönecek ve biriken paketlerin dağıtımına başlanacak.