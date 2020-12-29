Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre telefon cihazlarının ve motorlu taşıtların imaline mahsus bazı batarya ve akü çeşitlerinde gümrük vergisi 15 Şubat 2022 tarihine kadar sıfırlandı.

Cep telefonu ve motorlu taşıtların üretiminde kullanılmak üzere bazı batarya ve akülerde gümrük vergisinin 15 Şubat 2022 tarihine kadar sıfırlanmasına karar verildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre cep telefonu üretimine mahsus lityum-iyon bataryalarda 2,5 milyon adet kontenjanla gümrük sıfırlandı.

Bunun yanında yazarkasa üretimine mahsus yeniden sarj edilebilir lityum iyon polimer pillerde de 100 bin adet tarife kontenjanıyla gümrük vergisinin sıfırlanmasına karar verildi.

Bunların yanında 87. fasılda yer alan motorlu kara taşıtlarının üretimine mahsus olarak lityum iyonlu akümülatörler ve nikel metal hidrit akümülamatörler için de sıfır gümrük vergili kota tanımlandı.

Akıllı telefon üreticileri Oppo ve Samsung Türkiye’de üretime geçmeye karar vermişti.

Bazı sanayi ürünleri için de sıfır gümrüklü kota tanımlandı *

Resmi Gazete’de yayımlanan bazı sanayi ürünlerinin ithalatında tarife kontenjanı uygulanması hakkında kararla, karar ekindeki listede yer alan ürünlerin ithalatında 15 Şubat 2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere sıfır gümrük vergisi ile tarife kontenjanı tanımlandı.

Kararla, sıfır gümrük vergisiyle ithal edilebilecek; klima üretiminde kullanılan rotatif tip kompresörler, LED diyotlu baskılı devre kartları ile beyaz eşya aksam ve parçalarının üretiminde kullanılan akrilonitril butadien stiren kopolimerinin de içinde yer aldığı bazı kimyasal ürünlerin tarife kontenjanı miktarı belirlendi.

Karar, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak.