Bedelli askerlik yerleri belli oldu! Askerlik yerleri e-Devlet'ten öğrenilebiliyor

MSB tarafından yapılan duyuru sonrasında, yeni yılda silah altına alınacak olan bedelli askerlik adaylarının, askerlik yerleri açıklandı. Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, celp dönemleri ve birlik yerlerine ilişkin sonuçlar, e-Devlet üzerinden ve askerlik şube başkanlıklarından öğrenilebilecek.
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ
SEVK BELGESİ NE ZAMAN ALINACAK?
Celp ve sevk döneminde sevke tabi olacak yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.
2023 MSB BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ
Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk tarihleri şöyle;
02 Şubat 2023
02 Mart 2023
06 Nisan 2023
04 Mayıs 2023
31 Mayıs 2023
06 Temmuz 2023
10 Ağustos 2023
07 Eylül 2023
05 Ekim 2023
09 Kasım 2023
07 Aralık 2023