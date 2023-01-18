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  • Bedelli askerlik yerleri belli oldu! Askerlik yerleri e-Devlet'ten öğrenilebiliyor

Bedelli askerlik yerleri belli oldu! Askerlik yerleri e-Devlet'ten öğrenilebiliyor

2023 yılı için Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyurulan bedelli askerlik sevk tarihleri sonrasında, bedelli askerlik yerleri de bugün yapılan duyuruyla birlikte belli oldu. Peki bedelli askerlik yerleri nasıl öğrenilir?

18 Ocak 2023 | 15:03
Son Güncellenme: 18 Ocak 2023 | 15:07
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Bedelli askerlik yerleri belli oldu! Askerlik yerleri e-Devlet'ten öğrenilebiliyor

MSB tarafından yapılan duyuru sonrasında, yeni yılda silah altına alınacak olan bedelli askerlik adaylarının, askerlik yerleri açıklandı. Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, celp dönemleri ve birlik yerlerine ilişkin sonuçlar, e-Devlet üzerinden ve askerlik şube başkanlıklarından öğrenilebilecek. 

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ 

SEVK BELGESİ NE ZAMAN ALINACAK?

Celp ve sevk döneminde sevke tabi olacak yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

2023 MSB BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk tarihleri şöyle;

02 Şubat 2023

02 Mart 2023

06 Nisan 2023

04 Mayıs 2023

31 Mayıs 2023

06 Temmuz 2023

10 Ağustos 2023

07 Eylül 2023

05 Ekim 2023

09 Kasım 2023

07 Aralık 2023

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