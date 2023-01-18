Bedelli askerlik yerleri belli oldu! Askerlik yerleri e-Devlet'ten öğrenilebiliyor

MSB tarafından yapılan duyuru sonrasında, yeni yılda silah altına alınacak olan bedelli askerlik adaylarının, askerlik yerleri açıklandı. Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, celp dönemleri ve birlik yerlerine ilişkin sonuçlar, e-Devlet üzerinden ve askerlik şube başkanlıklarından öğrenilebilecek.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SEVK BELGESİ NE ZAMAN ALINACAK?

Celp ve sevk döneminde sevke tabi olacak yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

2023 MSB BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk tarihleri şöyle;



02 Şubat 2023



02 Mart 2023



06 Nisan 2023



04 Mayıs 2023



31 Mayıs 2023



06 Temmuz 2023



10 Ağustos 2023



07 Eylül 2023



05 Ekim 2023



09 Kasım 2023



07 Aralık 2023