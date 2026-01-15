ARA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2026 yılında bedelli askerlik yapacak binlerce yükümlünün merakla beklediği yer ve tarih bilgilerine dair takvimi netleştirdi. Peki Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2026 bedelli askerlik görev yerleri sorgulama


Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2026 yılı için bedelli askerlik ücretini ve celp takvimini resmi olarak duyurdu. 2026 yılının ilk yarısında (1 Ocak - 31 Temmuz) başvuru yapacak yükümlüler için bedelli askerlik bedeli 333 bin 88 TL olarak belirlendi. Ücretini yatıran ve başvuru sürecini tamamlayan adaylar için en kritik tarih ise Ocak ayının sonu olacak.

Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 

MSB’nin yayımladığı celp ve sevk takvimine göre, bedelli askerlik yerleri ve sınıflandırma sonuçları 29 Ocak 2026 tarihinde ilan edilecek. Bu tarihten itibaren adaylar, hangi eğitim birliğinde ve hangi tarihte (celp döneminde) askerlik yapacaklarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecekler.

Sınıflandırma Sonuçları Nasıl Sorgulanır?

 Sonuçlar açıklandığında adaylar, e-Devlet kapısı üzerinden "Milli Savunma Bakanlığı" hizmetleri altında yer alan "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ekranından T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak tüm detaylara ulaşabilecek.

Sevk Süreci Hakkında Hatırlatma 

Yerlerin belli olmasının ardından, her celp grubu kendi sevk tarihinden yaklaşık 10-15 gün önce sevk belgelerini (sülüs) yine e-Devlet üzerinden alabilecek. Sevk belgesi alınmadan birliğe teslim olunması mümkün değildir; ayrıca bu belgeyle birlikte yol ve iaşe bedeli hesaplamaları da sistemde tanımlanacaktır.

