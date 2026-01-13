ARA
DOLAR
43,04
0,01%
DOLAR
EURO
50,25
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
6163,68
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
12087,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2026 MSB bedelli askerlik yerleri sorgulama

Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2026 MSB bedelli askerlik yerleri sorgulama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yayımlanan 2026 yılı celp ve sevk takvimiyle birlikte, bedelli askerlik yapacak yükümlülerin beklediği kritik tarih netleşti. Peki Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2026 MSB bedelli askerlik yerleri sorgulama


Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2026 MSB bedelli askerlik yerleri sorgulama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2026 yılında bedelli askerlik yapacak yükümlüler için beklenen takvimi yayımladı. 

2025 yılında bedelli askerlik başvurusu yaparak ücretini yatıran binlerce yükümlü için kura ve sınıflandırma heyecanı başlıyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (ASAL) tarafından paylaşılan resmi takvime göre:

Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp dönemleri ve temel askerlik eğitimini alacakları birlikler 29 Ocak 2026 Perşembe günü ilan edilecektir.

 Adaylar sınıflandırma sonuçlarına bu tarihten itibaren e-Devlet üzerinden (Askerliğim ekranı) veya askerlik şubelerinden ulaşabileceklerdir.

 

2026 İlk Sevk Tarihleri: Sınıflandırma sonuçlarının açıklanmasının ardından yılın ilk dönem sevkleri şu tarihlerde gerçekleştirilecektir:

05 Şubat 2026

05 Mart 2026

02 Nisan 2026

Önemli Hatırlatma: Sevk belgenizi (sülüs) alabilmeniz için sevk tarihinizden önceki 10 gün içerisinde e-Devlet üzerinden "Sevk Öncesi Bilgilendirme Formu"nu doldurmanız ve sağlık anketi işlemlerini tamamlamanız gerekmektedir. Bu işlemler tamamlanmadan birliğe teslim belgesi oluşturulamaz.

3 2026 bedelli askerlik ücreti

2026 bedelli askerlik ücreti

2026 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bedelli Askerlik Ücreti ve Hesaplaması

2025 yılının ikinci yarısında 280.850 TL olarak uygulanan bedelli askerlik ücreti, 2026 yılı memur maaş katsayısındaki artışla birlikte yeniden belirlenmiştir.

Yeni Bedelli Askerlik Ücreti: 333.089,04 TL

Artış Oranı: %18,61 (Kümülatif zam)

Geçerlilik Tarihi: 1 Ocak - 30 Haziran 2026

Başvuru Başlangıcı: 7 Ocak 2026 itibarıyla müracaat işlemleri başlatılmıştır.

Hesaplamanın Detayları

Bedelli askerlik tutarı, 240.000 gösterge rakamının ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu elde edilmektedir.

Enflasyon Farkı: %6,85

Toplu Sözleşme Zammı: %11

2026 Memur Aylık Katsayısı: 1,387871
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL