Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2026 MSB bedelli askerlik yerleri sorgulama

2025 yılında bedelli askerlik başvurusu yaparak ücretini yatıran binlerce yükümlü için kura ve sınıflandırma heyecanı başlıyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (ASAL) tarafından paylaşılan resmi takvime göre:

Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp dönemleri ve temel askerlik eğitimini alacakları birlikler 29 Ocak 2026 Perşembe günü ilan edilecektir.

Adaylar sınıflandırma sonuçlarına bu tarihten itibaren e-Devlet üzerinden (Askerliğim ekranı) veya askerlik şubelerinden ulaşabileceklerdir.