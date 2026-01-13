Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2026 MSB bedelli askerlik yerleri sorgulama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2026 yılında bedelli askerlik yapacak yükümlüler için beklenen takvimi yayımladı.
2025 yılında bedelli askerlik başvurusu yaparak ücretini yatıran binlerce yükümlü için kura ve sınıflandırma heyecanı başlıyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (ASAL) tarafından paylaşılan resmi takvime göre:
Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp dönemleri ve temel askerlik eğitimini alacakları birlikler 29 Ocak 2026 Perşembe günü ilan edilecektir.
Adaylar sınıflandırma sonuçlarına bu tarihten itibaren e-Devlet üzerinden (Askerliğim ekranı) veya askerlik şubelerinden ulaşabileceklerdir.
2026 İlk Sevk Tarihleri: Sınıflandırma sonuçlarının açıklanmasının ardından yılın ilk dönem sevkleri şu tarihlerde gerçekleştirilecektir:
05 Şubat 2026
05 Mart 2026
02 Nisan 2026
Önemli Hatırlatma: Sevk belgenizi (sülüs) alabilmeniz için sevk tarihinizden önceki 10 gün içerisinde e-Devlet üzerinden "Sevk Öncesi Bilgilendirme Formu"nu doldurmanız ve sağlık anketi işlemlerini tamamlamanız gerekmektedir. Bu işlemler tamamlanmadan birliğe teslim belgesi oluşturulamaz.
3 2026 bedelli askerlik ücreti
2026 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bedelli Askerlik Ücreti ve Hesaplaması
2025 yılının ikinci yarısında 280.850 TL olarak uygulanan bedelli askerlik ücreti, 2026 yılı memur maaş katsayısındaki artışla birlikte yeniden belirlenmiştir.
Yeni Bedelli Askerlik Ücreti: 333.089,04 TL
Artış Oranı: %18,61 (Kümülatif zam)
Geçerlilik Tarihi: 1 Ocak - 30 Haziran 2026
Başvuru Başlangıcı: 7 Ocak 2026 itibarıyla müracaat işlemleri başlatılmıştır.
Hesaplamanın Detayları
Bedelli askerlik tutarı, 240.000 gösterge rakamının ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu elde edilmektedir.
Enflasyon Farkı: %6,85
Toplu Sözleşme Zammı: %11
2026 Memur Aylık Katsayısı: 1,387871