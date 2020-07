Believe Grubu, Doğan Music Company (DMC) dün gerçekleşen hisse devriyle ile ortak oldu. 2013 yılından beri birlikte çalışan iki marka, bundan sonra Türkiye pazarında ortak faaliyet gösterecek. Anlaşma ile birlikte Believe, DMC hisselerinin çoğunluğuna sahip olurken, DMC bünyesindeki tüm sanatçılar anlaşmalarını korudu.

2012’den bu yana piyasada önemli bir bağımsız oyuncu olan Believe, önemli ve gelişen bir pazar olarak tanımladığı Türkiye’ye yatırım yapma kararı aldı. Bu yatırım için de 2000’e kurulan Türkiye’deki en önemli müzik şirketlerinden DMC’yi tercih etti. 10 bin kadar albüme sahip olan DMC, 200’den fazla müzik şirketinin dijital ve fiziki dağıtımını yaparken 100 binin üzerinde müzik parçasını ve 9 bin kadar video klibi temsil ediyor. Şirketin sanatçıları arasında Ajda Pekkan, Aleyna Tilki, Edis, Enbe Orkestrası, Sertab Erener gibi ünlü isimler yer alıyor.

DMC CEO’SU DEMİR: BU SADECE BİR BAŞLANGIÇ

DMC CEO’su Samsun Demir konuyla ilgili olarak “Yabancı yatırımcıların Türk müzik endüstrisine ilgi gösterdiğini görmek hepimiz için çok mutluluk verici. Bunun sadece bir başlangıç olduğuna eminim. Yabancı yatırımcılar yakında diğer Türk müzik şirketleriyle ya ortak olacak ya da bu markaları satın alacak. Bu durum ekonomik olarak olumlu bir etki yaratırken, müziğimizi de dünya çapında duyuracaktır. Müzik endüstrimiz için en hayırlısını diliyorum” dedi.

Believe CEO’su Denis Ladegaillerie de konuyla ilgili olarak “Güçlü ekiplerimizle, güzel bir sinerji yaratarak, bağımsız sanatçılara ve DMC bünyesindeki tüm sanatçılara, kariyerlerinin tüm aşamalarında en iyisi hizmetleri sunmak için sabırsızlanıyoruz” diye konuştu.

Doğan Music Company (DMC):

2000 yılında kurulan DMC, 200 kadar yapım firmasının dijital ve fiziki albüm dağıtımından sorumlu olmasının yanı sıra kendi bünyesinde 10.000 adet yapıt, temsil ettiği ise 100.000’den fazla yapıt ve 13.000 video klip ile Türkiye’nin önde gelen büyüklükteki müzik şirketlerinden biridir.

DMC aynı zamanda Apple, Deezer, Fizy, Muud ve Spotify’ın da içinde bulunduğu 200’den fazla dijital müzik platformunun dijital içerik dağıtımcısıdır.

Believe Grubu:

Believe Grubu, bağımsız sanatçıların ve yapım şirketlerinin ürünlerini dünya çapında yasal müzik platformlarında dağıtmalarını ve tanıtmalarını sağlamak için müzik ve internet uzmanları tarafından 2005 yılında Paris’te kuruldu. 45 ülkede 1.200’den fazla çalışanı ile grubun misyonu, sanatçılara kariyerlerinin her aşamasında, saygı ve uzmanlık, hakkaniyet ve şeffaflıkla, dünyadaki tüm yerel pazarlarda en iyi hizmeti sunmak ve gelişmelerini desteklemektir. Believe’in sahip olduğu markalar arasında Believe Distribution, TuneCore, Nuclear Blast, Naïve, AllPoints yer almaktadır.