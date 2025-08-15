Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı

Habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çalışmalarında; Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı ile irtibatlı olan, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu 35 kişi "Medya A.Ş, Kültür A.Ş ve İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştıkları" iddiasıyla soruşturmaya dahil edildi.

Polis ekipleri, "çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanması kapsamında ve Ongun kontrolünde faaliyet gösterdiği" iddiasıyla da 9 kişinin ismini belirledi.

44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Polisin şu ana kadar düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda Beyoğlu Belediye Başkanı Güney'in de aralarında bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı. (NTV)